Stolpetreff og straffemiss, men 0-0 i byderbyet

Onsdag kveld møtes Molde 2 og Træff til 3. divisjonskamp på Aker stadion. En kamp som er av stor interesse og betydning både spillerne, klubbene og publikum.

De to lagene holder tredje- og fjerdeplassen etter de elleve første kampene, Træff har ett poengs forsprang på naboklubben.

Detter er den siste kampen før lagene tar sommerferie. Mye av spenningen før kampen knytter seg til MFKs kamptropp. Hvor mange av elitespillerne vil trenerne Daniel Berg Hestad og Thomas Mork ha til disposisjon denne gang?

Kampstart er klokka 19.00, og vi følger kamputviklinga her på Rbnett.

Lagoppstillingene klare

MFK stiller som ventet med flere spillere fra elitestallen enn vanlig i denne kampen. Kanskje ikke bare eller først og fremst på grunn av prestisjen som alltid ligger i et byderby, men også fordi en midtukekamp gir muligheten til å gi «benkesliterne» nødvendig kamptrening.

Isak Ssewankambo, Ole Martin Rindarøy, Tobias Hammer Svendsen, Thomas Amang og Ottar Magnus Karlsson er alle i MFKs startoppstillinga, mens Joona Toivio og Erling Braut Haaland er blant spillerne på innbytterbenken.

Begge lag er satt opp med tre forsvarere på kampkortet, men det er aldri sikkert det blir akkurat slik.

MFKs lag: Neydson da Silva – Hermann B. Svendsen, Leo Skiri Østigård, Isak Ssewankambo – Elias Mordal, Adnan Dudic, Tobias H. Svendsen, Ole Martin Rindarøy – Thomas Amang, Ottar M. Karlsson, Eman Markovic .

Træffs lag: Sivert V. Beinset – Lars R. Hauso, Stian H. Olsen, Rolf-André Bratli – Alexander Ø. Johansen, Stian B. Rødal, Ronny F. Farstad, Eskil K. Rønningen, Alexander A. Jonassen – Ola R. Eloranta, Arne-Amar Kotlica.

1. omgang

Kampen er igang i flott sommervær på Aker stadion.

15 min.: Jevn start på kampen. God intensitet, begge lag disiplinerte bakover på banen. Træff-spillerne dyktige i duellene så langt, og har hatt ballen mest de siste minuttene. Men ingen store sjanser ennå.

16 min.: Første store mulighet for MFK. Amang spilt fri av Ssewankambo, men god parade av keeper Beinset. Amang satte returen forbi målet fra spiss vinkel.

19 min: Træff-straffe etter ei soleklar felling, men keeper Da Silva reddet straffesparket fra Ronny Fredriksen. Stian Rødal hadde en stor sjanse minuttet tidligere, da Kotlica la inn fra høyresida og Stian Rødal fikk skuddplass, men også da reddet MFK-keeperen.

25 min: MFK-manager tydeligvis ikke helt fornøyd med prestasjonene og posisjoneringene på banen, roper ut beskjeder fra øverste tribuneetasje. Ikke umiddelbar effekt når vi nærmer oss halvtimes spill.

40 min: MFK har vært bedre med de siste minuttene og Eman Markovic hadde et godt skudd like utenfor. Træff har hatt noen gode oivergangsmuligheter, men har slurvet mye og mistet ballen.

Pause: Ingen scoringer i første omgang. Træff har hatt den største sjansen med straffesparket. Det har vært overgangsmuligheter begge veier, men lite presisjon. Ola Eloranta, som scoret begge Træff-målene mot Verdal sist, måtte ut med skade tre minutter før pause. Så ut som en strekkskade. Erstattet av Aleksander Cisic.

2. omgang

55 min: MFK har tatt ut Ssewankambo, Rindarøy, Amang og Karlsson i pausen. Joona Toivio, Thor-Olav Moe, Sivert Gussiås og Erling Braut Haaland har kommet inn.

Ingen endringer i kampbildet første ti minutter av andre omgang, men MFK-scoring annullert for offside. Innbytterne Gussiås og Moe i hovedrollene, Moe avvinket og avblåst for offside da han satte ballen i tomt mål. Så korrekt ut. Haaland skuddsjanse fra noe spiss vinkel for ett minutt siden, men Beinset slo ballen til corner.

65: Toivio-frispark i stolpen fra 20 meters hold. Verken Træff-muren eller keeper Beinset var i nærheten av å stoppe den ballen. MFK er avgjort skarpest framover av lagene nå. Markovic også annullert scoring på grunn av offside i samme minutt.

70 min: Træff svarer med flott angrepsspill etter 69, Alexander Jonassen med flott viderespill til Aleksander Cisic, som smeller ballen i stolpen fra kloss hold. Men fortsatt ingen scoringer på Aker stadion.

88 min: Kjempesjanse til MFK ved Haaland, men skuddet reddes av Sivert Beinset.

Overtid på Aker Stadion nå, fortsatt 0-0

90+ Høg temperatur i sluttminuttene, MFK 2 mener seg snytt for et straffespark.

Slutt: Dermed ender det 0-0 i byderbyet. Uavgjort gir et riktig bilde av kampen, men burde ha vært scoringer til begge lag.

Vi kommer tilbake med fyldig referat fra kampen. Følg med på Rbnett utover kvelden.