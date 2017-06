Både lett og tøft for Norges uv-lag i EM

Norge vant 24-0 over Spania i morgenkampen onsdag, etter å ha ledet 15-0 etter første omgang. Det var også ventet at det spanske laget skulle bli «lett match» for de norske favorittene.

Tolv målscorere

Tolv av troppens femten spillere kom på scoringslista. Spillende trener Iver Bjørnerem ble mestscorende med seks mål, mens veteranen og kapteinen Øyvind Nyhus scoret. Resten av de norske scoringene fordelte seg slik: Joakim Gravdal tre, Marius Skåre to, Tord Caspersen Nerland to og Jon Reidar Heggdal, Haakon Walderhaug, Jasmin Dervisevic, Geir Magne Strand, Erik Maastad, Even Bjørnerem og Matias Barsten med ett hver. De to siste er debutanter i mesterskapssammenheng.

Tøft mot Danmark

Men i ettermiddagens kamp mot Danmark måtte Norge virkelig slite. Danskene slo Spania 21-0 i sin første kamp, og tok ledelsen på straffekast i første omgang mot Iver Bjørnerem & Co. Norge måtte derfor jage utlikninga, men klarte ikke å overliste sine rutinerte motstandere.

– En bedre uv-rugbykamp enn dette får vi ikke, mente kommentatoren på tv-streamen fra bassenget i Helsingfors.

Iver Bjørnerem forstår at det var en spennende kamp for tilskuerne, men mener det norske laget ikke kom opp mot sitt beste.

– Vi bommet nok litt i begynnelsen av kampen og lå for lavt da. Det ble jevnt og tett hele veien, og det var jo ikke «vinn eller forsvinn». Vi må ta en liten omvei til en finale, men vi har et par gir å gå på.

Det betyr at Danmark allerede er klar for semifinale fredag, mens Norge må gjennom en kvartfinalekamp tidligere på dagen.

Ny seier til kvinnene

Det norske kvinnelaget, som slo Tyrkia 7-0 i åpningskampen tirsdag, fulgte opp med 1-0-seier mot vertsnasjonen Finland onsdag ettermiddag. Det fysisk robuste finske laget holdt lenge unna, men snut ti minutter før slutt lyktes det Mari Bratteteig å plassere ballen i kurva.

Kvinnelaget møter Danmark i den siste gruppespillkampen torsdag ettermiddag.