Karoline må ta løpspause

Nå tar hun løpspause fram til Monaco-stevnet 21. juli, i håp om å bli klar til VM i London i august.

Hun måtte trekke seg fra Bislett Games 15. juni på grunn av hamstringtrøbbel. Hun merket problemet først under hindertrening to uker tidligere, og skulle nettopp jakte på sin egen norske rekord på 3000 meter hinder under Bislett-stevnet.

Sist søndag stilte hun imidlertid opp for det norske laget under lag-EM i Vaasa i Finland, men fikk både en smertefull og skuffende opplevelse på 1500-meteren der. tirsdag var hun til undersøkelse hos fysioterapeut i Oslo, melder NRK.

– Vi har undersøkt henne i dag. Det er det samme problemet som hun har slitt med i noen uker. Det er en vond hamstring, men ingen stor skade. Vi har bestemt at hun trenger ro og gradvis opptrening og hun vil ikke konkurrere før Monaco, sier fysioterapeut Jan Henning Løken til NRK.

Til tross for konkurransepausen kan Grøvdal fortsette å trene. – Treningen innebærer at hun kan løpe, noe hun skal allerede i morgen, men det blir fokus på mengde og ikke de mest intensive øktene. I tillegg skal hun trene styrke, forteller Løken.