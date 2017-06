Bugge Pettersen viste fingeren til egne fans

Bugge Pettersen fikk ballen i beina etter ni minutter i eliteseriekampen mot Molde mandag og ble satt under hardt press av Molde-angrepet.Burvokteren maktet ikke å holde utspillet inne på banen og fikk mishagsytringer fra flere Godset-supportere bak målet.

Da svarte 37-åringen med å snu seg og vise fingeren. Til Eurosport sa han reaksjonen kom etter at noen supportere gjentatte ganger i sesongen ikke har vært fornøyd med sisteskansen.

– Jeg synes det har blitt gradvis verre for hver gang her og nå var det etter første berøring i kampen. De sprer møkk. Hvis ikke de er her for å støtte oss, får de pelle seg hjem rett og slett, sa Bugge Pettersen.

På spørsmål om det likevel er greit å vise fingeren svarer den rutinerte keeperen nei.

– Men jeg må få lov til å reagere jeg også. Jeg har vært tolerant de fem siste kampene.