– Drømmer fortsatt om VM-plass på landeveg

I det 80 kilometer lange VM-rittet i Singen i Tyskland var 31-åringen fra Skåla 6.51 minutter bak den danske vinneren Anna Langvad, som slo det tyske hjemmehåpet Sabine Spitz med ett sekund. Ytterligere sju sekunder bak syklet Gunn-Rita Flesjå Dahle inn til sterk VM-bronse.

- Jeg hang ikke helt med i starten, og kom på etterskudd i forhold til tetfeltet. Det var litt trangt mellom over 70 ryttere i starten, og da er det lett for å bli litt smådulting. Jeg traff et kamera og ble litt hindret av det, men jeg falt ikke. Det var imidlertid vanskelig å hente inn de beste, forteller Hovdenak til Romsdals Budstikke.

Hun hadde følge med Jeanette Persson, den tredje av de norske VM-deltakerne, som endte på 17. plass – med samme tid som Hovdenak.

44-årige Gunn-Rita Dahle Flesjå har slitt med skader i forkant av VM, men superveteranen trosset smertene og sikret seg altså en ny mesterskapsmedalje.

– Med litt tur kunne jeg vunnet, men et fall fra en konkurrent 15 minutter før mål førte til at jeg havnet bak. Jeg ble noe hindret og tapte mange sekunder, sa Flesjå til Rogalands Avis etter rittet.

For Hildegunn Gjertrud Hovdenak venter nå NM-maraton på Skeikampen neste helg, og hun kan fortsatt drømme litt om en VM-plass på landeveislaget i Bergen til høsten.

– Men det er ikke særlig realistisk da. Det var synd at VM-helga nå kolliderte med landeveis-NM i Trøndelag. Og siden jeg ikke har et lag i ryggen får jeg heller ikke sjansen til å kjøre landeveisritt i utlandet. Jeg har veldig lyst, men har ikke prestert godt nok, mener Hovdenak selv.