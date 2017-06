Træff-seier mot tabellnabo Verdal

Magnus Oltedals Træff-gjeng sikret seg en solid 3-0-seier over Tillerbyen i den forrige hjemmekampen, men kom kraftig ned på jorda igjen med 0-3-tap borte mot bunnlaget Orkla sist helg.

Det er to poeng som skiller dagens motstandere før kampstart, i Træffs favør. Verdal slo Molde 2 med 3-1 for en drøy måned siden, men har tre uavgjortkamper og ett tap deretter.

Seier i dag kan løfte Træff helt opp på tredjeplass på tabellen.

Vi følger kampen med høydepunkt her (kampstart kl. 15):

15 min: Målløst så langt. Høgt tempo, tett kamp. Ingen store sjanser det første kvarteret.

(Moldedamene leder for øvrig 2-1 til pause borte mot Byåsen 2 i 2. divisjon)

30 min: Fortsatt 0-0 mellom Træff og Verdal. Træff best fasong over splllet, men vanskelig å skape sjanser mot et kjempende bortelag. Verdal med fersk halvsjanse.

45: 0-0 ved pause mellom Træff og Verdal. Stian Rødal og Alexander Jonassen nærmest for Træff, men begge med skudd over fra bra posisjoner. Stor Verdal-sjanse på overtid, men keeper Sivert Beinset reddet.

MFK-damene har slått Byåsen 2 med 3-2 i 2.divisjonskampen i Trondheim lørdag ettermiddag og er fortsatt uten tap.

Hanna Lyche og Julie Belden Rasmussen sendte MFK i en tidlig 2-0-ledelse, men Byåsen reduserte før pause og utliknet til 2-2 i andre omgang.

Ei ny scoring av Lyche avgjorde for MFK.

52: Træff 1-0, Ola Eloranta spilt gjennom, vant duellen med midtstopperen og plasserte ballen inn ved stolperota.

Træff har vært best i andre omgang og innledet med en suser i tverrliggeren fra Ronny Fredriksen.

70: Fortsatt Træff-ledelse. Hjemmelaget har skapt nok sjanser til å øke, men har ikke vært nøyaktig nok siste kvarteret.

76: 2-0 Eloranta . Lobbet elegant over keeper.

90: Træff - Verdal 2-0. Helt fortjent seier, men kraftprøve mot et robust Verdal-lag.