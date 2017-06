Sterk borteseier for MFK-damene

(Byåsen 2 – Molde 2-3): Molde FK avsluttet en strålende vårsesong i kvinnenes 2. divisjon med borteseier mot Byåsen 2 lørdag.

Hanna Lyche ble matchvinner for MFK-laget da hun plasserte ballen presist ved «lengste» stolpe fra spiss vinkel og sørget for 3-2-ledelse en halvtime før slutt.

- Ei flott og viktig scoring, etter at Byåsen hadde utliknet og jaktet på et ledermål. Den siste halvtimen handlet det mest om å kontrollere inn seieren, men begge lag hadde flere sjanser til å øke, oppsummerte MFK-trener Jørund Svensli.

Tidlig 2-0

Hanna Lyche signerte også MFKs første mål, etter bare seks minutters spill, og toppscorer Julie Belden Rasmussen økte til 2-0 for MFK på et praktfullt skudd opp i krysset fire minutter seinere.

- Vi sto høyt og vant ballen ofte og tidlig i begynnelsen av kampen, slik planen var, og fikk uttelling. Vi har noen dyktige måljegere på topp, konstaterer MFK-treneren.

Dårlig periode

Men Byåsen reduserte til 1-2 etter et kvarter, på et innlegg/skudd som sneiet innom en MFK-forsvarer, og var nærmest ny scoring inn mot pause – da MFK-spillerne gjorde mange feil. Og selv om MFK startet godt også i andre omgang, var det Byåsen som scoret først – Marianne Buhaug sto for utlikninga.

- Jeg syntes seieren vår var fortjent nok, selv om begge lag kunne ha scoret flere, mener Jørund Svensli.

MFK tar nå ferie etter åtte seirer og én uavgjortkamp og har fortsatt fem poengs ledelse til tabelltoer Fortuna. Neste MFK-kamp blir møtet med Herd i Ålesund 16. august.