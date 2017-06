Dagens Træff-dobbel for jus-studenten

(Træff – Verdal 2-0): To scoringer signert Ola Rausandhaug Eloranta ga tre Træff-poeng i lørdagens 3. divisjonsmøte med taballnabo Verdal.

- En skikkelig krigerkamp, akkurat slik jeg liker det. Og gode bakrom å løpe i, sa matchvinneren etter kampslutt på Reknesbanen.

Slik kom også begge scoringene, nærmest alene med Verdal-keeperen, og begge i andre omgang. Den første etter at Stian Hagbø Olsen med et hodestøt sørget for både klarering og målgivende i samme aksjon, den andre da en Verdal-forsvarer sleivet med sin klarering og «servet» Eloranta i feltet. 1-0-scoringa kom på et velplassert skudd nede i hjørnet, 2-0 på en presis lobb.

- Det er godt å være på laget og i form igjen. Jeg har vært plaget av en hamstringskade, og har måttet ta meg pauser, men nå kjennes det helt fint, sa tomålsscoreren etterpå.

Fra Oppsal til Træff

23-åringen kom til Træff fra moderklubben Oppsal i Oslo for to år siden og er nå ferdig med to av tre år med jus- og administrasjonsstudier ved Høgskolen i Molde. Han scoret også et mål da Træff slo Tillerbyen 3-0 i den forrige hjemmekampen.

- Nå er vi klar for byderbyet mot Molde 2 kommende onsdag, jeg gleder meg.

Træff vant lørdagens kamp veldig fortjent, selv om Verdal bød på voksen motstand hele veien. Det florerte med tøffe dueller i begge omgangene, med mange frispark og «verbale» dyster som følge av det. Verdal hadde også sine målsjanser, men Træff hadde de klart fleste – og spesielt i andre omgang. Ronny Fredriksen, som spilte sin kamp nummer 150 for Træff, dundret for eksempel ballen i tverrliggeren fra 20 meters hold 18 sekunder ut i andre omgang – og sto slik sett for aperitiffen før Eloranta forsynte seg av mulighetene.

Visste det ville bli tøft

- Vi var klar over at Verdal er et «trykkerlag», fysisk sterkt og dyktig på dødballer og «andreballer». Vi måtte være skjerpet hele veien. Jeg syntes vi fikk tak på kampen det siste kvarteret før pause, og enda sterkere i andre omgang. Men det var en periode etter det første målet at vi mistet grepet og lot Verdal komme inn i det igjen. Da var flere av spillerne våre slitne, men det hjalp å få innpå noen med friske bein, oppsummerte Træff-trener Magnus Oltedal.

Træff passerte både Junkeren, Kolstad og Molde 2 med denne seieren og ligger på tredjeplass foran den tolvte serierunden. Og der venter altså Molde 2 på Aker stadion onsdag kveld.

Kampfakta

Træff – Verdal 2-0 (0-0). Reknesbanen – 100 tilskuere. Mål: 1-0 Ola Rausandhaug Eloranta (52), 2-0 Eloranta (76). Træffs lag: Sivert V. Beinset - Alexander Ø. Johansen, Thomas Larhammer, Stian H. Olsen, Rolf André Bratli - Alexander Jonassen (Øyvind L. Tolgensbakk fra 90.), Eskil K. Rønningen (Henrik Hjelle fra 90.), Ronny F. Fredriksen (Emil O. Sjøvik fra 78.), Stian B. Rødal (Aleksander Cisic fra 74.) – Ola R. Elorantsa, Arne-Amar Kotlica (Simen Varhaugvik fra 82.). Gult kort: Træff: Thomas Larhammer og Ronny Fredriksen. Verdal: Damian Aldas. Dommer: Lars Bjørnar Frostad, Fiksdal/Rekdal.