Romsdalsjenter fikk trene med Hegerberg-søstrene

Denne uka arrangeres Statoils talentleir i Stavanger for landets mest talentfulle fotballjenter mellom 14 og 16 år. Fra Møre og Romsdal er åtte spillere tatt ut. Blant dem var det tre romsdalinger:

Ida Hasselgård (Molde FK), Sara Kanutte Fornes (Gossen IL) og June Grønseth (Bud IL).

På leiren fikk jentene blant annet trene med landslagsspillerne Ada og Andrine Hegerberg.

– Jeg er sikker på at jeg kommer til å lære utrolig mye nyttig som jeg kan bygge videre på i treningshverdagen. Jeg håper jeg får noen referanser på hvordan jeg ligger an og hva jeg må trene mer på eller gjøre bedre. Det er også gøy å bli kjent med nye fotballspillere fra hele landet, sier Ida Hasselgård om oppholdet.

Ble kåret til verdens beste

Under treningsleiren deltar over 80 spillere fra både J15-landslaget, i tillegg til et skyggelandslag. Det er også tatt ut to spillertropper med spillere som er 14 år.

– Norsk fotball trenger å utvikle et enda bedre offensivt spill og det er noe av det jentene lærer mye om på Landslagsskolen og på Statoils talentleir. Jeg er veldig imponert over nivået som Møre og Romsdals-talentene har vist de siste dagene og jeg ønsker de lykke til videre med utviklingen, sier Ada Hegerberg som er mentor for Statoil Morgendagens Helter.

Hun vant nylig Champions League og ble også kåret til verdens beste kvinnelige fotballspiller av BBC. Totalt har Hegerberg-søstrene 198 landskamper for A-landslaget og aldersbestemte landslag.

– For å bli god må man ha en sterk indre glød og en vilje til å trene mye over lengre tid. Det å få lov til å være med på Landslagsskolen og en leir som denne i Stavanger er veldig motiverende og kan få unge spillere til å yte enda litt mer, sier søstrene Hegerberg.