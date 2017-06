Neste år kan du løpe lengre. Mye lengre.

– Vi hadde tenkt å lansere Ultra i 2019, det femte året. Men det viser seg at arrangementsstaben er så utålmodige at det blir allerede neste år, forteller Thomas Sandhaug.

Han arrangerte for tre uker siden den tredje utgaven av Molde 7 topper, med nær 1100 deltakere. Nå lanserer han planen for å få med enda flere i framtida.

Trend

– Ultra-løping er noe av det mest populære i løpsmiljøet for tida. Det er ikke så mange slike løp i Norge heller, jeg tror det er rundt 20 i Norge.Vi synes helt klart det er artig om vi blir det første i Møre og Romsdal, sier Sandhaug.

Det er ingen andre ultraløp i Møre og Romsdal. For de som ikke kjenner disiplinen godt, er betegnelsen på et ultra-løp at det er lengre enn en marathon (42km). Samtidig går det gjerne i langt mer kupert terreng.

– Vi hadde først tenkt en løype som viste seg å være 43 kilometer, det ble litt krampaktig. Vi la inn en liten sløyfe ekstra, og kom på 50 kilometer. Det synes vi er akkurat passelig. Vi skal ikke reklamere med å ha det tyngste eller lengste løpet, men et av de aller fineste, sier Sandhaug.

50 km - 2800 høgdemeter

Løypa tar utgangspunkt i Molde7topper-traseen, med start på Romsdalsmuseet. Derfra går går løypa til Tusenårsvarden og over Moldeheia til Moldevatnet. Ved drikekstasjonen svinger ultraløypa ned Moldedalen og går ned til Fjellbrudammen, før den svinger østover og opp til Tusten. Et stykke på veg ned fra Tusten, svinger den nordover, omtrent ved Haukarheia, og kommer inn på den vanlige 7topper-løypa fra Skolmelia til Frænavarden.

Ved Løvenskaret, rett før Audunshø, svinger ultraløypa utover mot Valltua, hvor den svinger nedover til Hestadsetra og til Åndalssetra hvor den går opp igjen til den kommer inn på den vanlige løypa igjen, og følger den over Togheia og Varden ned til mål på Romsdalsmuseet.

– Det som er bra med denne traseen er at den blir veldig løpbar, sjøl om det er nesten 3000 høgdemeter. Det er ganske få veldig bratte gåparti. Samtidig er det ikke så mye ekstraarbeid for oss som arrangerer siden vi bruker en del av den vanlige løypa og drikkestasjonene, sier Sandhaug.

Mellom 5 og 7 timer

Han håper og tror de skal bli enige med grunneierne i Fræna. Det er allerede fin sti i området, definerer det som et spennende terreng for løping når Åndalsetra.

– Hvor lang tid kommer folk til å bruke?

– Dagens løype på 20 kilometer løper de beste på 2 timer. Om vi anslår en time på mila blir det rundt 5 timer. Jeg tror vinnertida blir under 5 timer, men de fleste vil ligge mellom 6 og 7 timer. Men vi skal selvfølgelig ha lengre åpningstid i målområdet. Det er ikke bare topptrente folk som driver med ultraløping, sier Sandhaug.

– Ja, hvem er det dere håper skal bli med her?

– Vi tror noen av de 200 deltakerne våre i årets konkurranseklasse har lyst å løpe lengre. Samtidig er dette en mulighet til å vise fram løpet vårt og romsdalsnaturen til et enda større publikum. Utltraløpere finner ikke nasjonale grenser, og vi vet at det er veldig stor interesse for ultraløping i England, Sverige og Danmark.

Håper på flere tilreisende

– Jeg tror dette åpner for langt flere tilreisende, så vi vil jobbe hardt for å få løpet inn på internasjonale kalendere og terminlister. Derfor er vi også tidlig ute med planleggingen, sier Sandhaug.

Han ser på ultraløpet som en mulighet til å vise fram naturen til enda flere.

– Vi er veldig fornøyd med den løypa vi har. Fra Tusten får man full oversikt over byen med strålende utsikt. Og ut på Valltua får løperne se et helt annet landskap, veldig kystpreget. Variasjonen blir veldig bra.

Ultraløpet kommer til å starte klokka 8 om morgenen, slik at de fleste kommer i mål omtrent samtidig med majoriteten som løper 20-kilometersløypa. For den som har kalenderen klar, løpet går 26.mai 2018.