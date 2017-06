Moldesyklistene innvolvert i velt

Lørdag gikk Trondheim-Oslo og Lillehammer-Oslo av stabelen for landevegssyklistene. I hovedsak blir det syklet lagvis, og fra Molde CK har mange samlet seg i Sparebanken Møre Racing Team.

Laget på 15 mann pluss litt støtteapparat deltok i år for femte gang, og hadde håpet å forbedre tida fra i fjor på 4 timer og 47 minutt på det 191 kilometer lange rittet.

Velt ved forbikjøring

– Vi lå godt an lenge, og var rundt 3,5 minutt foran fjorårets skjema når vi kom halvvegs. Inn mot Minnesund tapte vi litt, men det var først ved Jessheim at vi tapte mye tid, sier sportsdirektør og sekundant for laget, Knut Ugelvik-Bognø.

Grunnen til at laget tapte mye tid var en velt, forårskaet av et lag som kom bakfra og ville passere.

– Vi var 15 mann, det andre laget 25 mann. Når de skulle kjøreforbi ble det for tett, og 5 mann gikk i bakken. En av dem var fra vårt lag. Han kom fra det uten skrammer, heldigvis. Den ene syklisten på det andre laget skadet seg stygt og ble sendt til sjukehus med ambulanse, sier Ugelvik-Bognø.

– Heldigvis var det litt motbakke der velten skjedde, så farten var nok nede i 25 kilometer i timen. Mange steder er jo farta 60 eller mer. Vi tapte en del tid på uhellet, men gutta på laget var flinke til å komme igang igjen og finne flyten.

Tapte noen minutter

Han regner med at laget ville kommet i mål 3-4 minutter raskere enn i fjor om velten ikke hadde rammet laget. De første på laget kom i mål 1 minutt og 25 sekunder bak fjorårstiden. Ugelvik-Bognø er godt fornøyd med innsatsen til laget.

– Vi er 15-20 mann som har trent sammen, og brukt våren til å forberede oss til dette, som er årets høgdepunkt. Det er veldig kjekt, og i stor grad så er vi den samme kjernen som deltar hvert år. På sikt håper vi å få nok folk til at vi kan kjøre med to 15-mannslag, sier Ugelvik-Bognø.