Molde 2 tapte mot serielederen

Lørdag kommer serieleder i 3. divisjon, Stjørdals-Blink, på besøk til Aker stadion. Molde 2 ligger allerede sju poeng bak trønderne på fjerdeplass, og trenger en seier for ikke å bli hektet fullstendig av i kampen om seriemesterskapet.

Molde 2 har flere spillere borte på landslagsoppdrag, mens andre er med i A-stallen til søndagens eliteseriekamp mot Tromsø. Samtlige av spillerne på Molde-benken spilte også fredagens G19-kamp mot Lillestrøm, så det er uten tvil et redusert mannskap som tar imot Stjørdals-Blink.

Moldes startoppstilling: Neydson da Silva – Elias Mordal, Thor-Olav Moe, Kristian Strande, Simen Bakkemyr Hagbø – Adnan Dudic, Hermann Bolsønes Svendsen, Elias Julnes Arntsen, Christian Dahl – Sivert Stenseth Gussiås, Erik Rotlid.

PS: Træff møter for øvrig Orkla borte seinere i dag. De ligger poenget foran Molde 2, og håper nok også på suksess for byrivalene i dag for å ha heng på serieleder Stjørdals-Blink.

Vi følger kampen på Aker stadion direkte og oppdaterer fortløpende her:

2 min: 0-1! Stjørdals-Blink går rett i strupen på hjemmelaget og tar ledelsen allerede etter et drøyt minutt ved Sondre Hopmark Stokke. Fryktelig start for Molde 2.

9 min: Molde 2 med to brukbare muligheter etter hjørnespark. Blink får blokkert ved begge anledninger.

13 min: Kjempesjanse for Sivert Gussiås og Molde 2! Spissen lurer offsidefella til bortelaget, og har nærmest hele Blinks banehalvdel for seg selv. Målvakt Jørgen Vordal er imidlertid offensivt ute på 30 meter og utnytter MFK-spillerens dårlige ballberøring, og får ballen ut til innkast.

27 min: Ganske jevnspilt kamp på kunstgresset i Molde nå. Hjemmelaget har mye ball, men kommer seg ikke til de store sjansene ennå. Blink har god kontroll, og virker å være godt fornøyd med kampbildet.

32 min: Simen Bakkemyr Hagbø kommer som ei kule og tester skuddfoten fra hjørnet på 16-meteren. Skuddet kryper utenfor stolpen.

33 min: Kjempesjanse for Stjørdals-Blink til å doble ledelsen! Målscorer Stokke får både tid og rom inne i 16-meteren til å skyte. Heldigvis for MFK går ballen på utsiden av stolpen. Der er Molde 2 heldige.

42 min: Stjørdals-Blink kontrer og Nezad Sisic får skutt fra 15 meter i god posisjon. Ballen går imidlertid midt på Neydson da Silva i Molde-målet.

45 min: Pause! Bortelaget nærmer seg ny scoring mot slutten av omgangen. Sisic hælflikker ballen til Marius Augdal, som skjærer innover og avslutter. Ballen går like utenfor. Minuttet seinere er Christian Dahl farlig frampå, og sender en markkryper noen centimeter utenfor. Dermed er stillingen 0-1, som ikke er ufortjent etter de første 45 minuttene.

46 min: Kampen er i gang igjen med de samme 22 spillerne som spilte den første omgangen. Regnet høljer for øvrig ned nå.

52 min: 0-2! Hopmark Stokke scorer igjen. Blink-spissen får ballen i feltet og får avslutte. Neydson da Silva får en hånd på ballen, men det er ikke nok til å hindre scoring. Trener Daniel Berg Hestad er tydelig oppgitt over at ingen MFK-forsvarere greier å markere den ene Blink-spilleren som var inne i feltet.

62 min: Småmorsomt forsøk av Kristian Strande, som prøver å gjøre som David Beckham og skyter fra egen banehalvdel. Bortelagets keeper kommer seg på plass og plukker ballen enkelt.

68 min: Emil Varhaugvik Breivik erstatter Kristian Strande.

75 min: Herlig angrep av gjestene. Til slutt får Hopmark Stokke mulighet til å sette inn sin tredje scoring for dagen, men da Silva er fint nede og redder.

77 min: Erik Rotlid setter ballen i mål for Molde 2, men blir avvinket for offside for fjerde gang i kampen. Kan hjemmelaget komme med en sluttspurt da?

84 min: Gjestene har foreløpig stålkontroll på oppgjøret, og har seieren langt nede i lomma. Molde 2 nektes å komme i nærheten av motstanderens mål, og Blink er nærmere 3-0 enn hva MFK er redusering. Lars Josef Ranheim og William Røsok har for øvrig kommet inn for vertene.

90 min: Slutt! Det ender med borteseier på Aker stadion, og Stjørdals-Blink øker luka i 3. divisjon ned til Molde 2 til ti poeng.