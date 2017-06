Bugge knuste sin egen rekord, og alle konkurrentene

Fra Devoldfabrikken i Langevåg, løp alle deltakerne i "Varden Opp" helt til Sulas høgeste topp. Varden ligger 776 meter over havet. Distansen er på knappe åtte kilometer.

Johan Bugge var suverent raskest opp bakkene. Løperen fra Eidsvåg, som etter sigende har trappet ned elitesatsingen, viste i alle fall at han fremdeles har taket på motbakkene. Han kom i mål på tiden 40.02 - omlag 5 minutter før neste konkurrent.

Dermed kunne han ta med seg premiesjekken på 5000 kroner som raskeste mann, samt 2500 kroner for ny løyperekord. Totalt var det 145 løpere i konkurranseklassene, noen få av dem fra Romsdal. Tom Erik Moen fra Måndalen IF ble nummer to i klasse Menn 40-44.

En annen løper som representerte Måndalen IF var svenske Emelie Forsberg. Hun kom seg opp fjellet som raskeste dame, 40 sekunder før nummer to. Vinner tiden hennes ble 50.06.