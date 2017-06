Blir Molde 2 hektet av i tittelkampen?

Lørdag kommer serieleder i 3. divisjon, Stjørdals-Blink, på besøk til Aker stadion. Molde 2 ligger allerede sju poeng bak trønderne på fjerdeplass, og trenger en seier for ikke å bli hektet fullstendig av i kampen om seriemesterskapet.

Molde 2 har flere spillere borte på landslagsoppdrag, mens andre er med i A-stallen til søndagens eliteseriekamp mot Tromsø. Samtlige av spillerne på Molde-benken spilte også fredagens G19-kamp mot Lillestrøm, så det er uten tvil et redusert mannskap som tar imot Stjørdals-Blink.

Moldes startoppstilling: Neydson da Silva – Elias Mordal, Thor-Olav Moe, Kristian Strande, Simen Bakkemyr Hagbø – Adnan Dudic, Hermann Bolsønes Svendsen, Elias Julnes Arntsen, Christian Dahl – Sivert Stenseth Gussiås, Erik Rotlid.

PS: Træff møter for øvrig Orkla borte seinere i dag. De ligger poenget foran Molde 2, og håper nok også på suksess for byrivalene i dag for å ha heng på serieleder Stjørdals-Blink.

Vi følger kampen på Aker stadion direkte og oppdaterer fortløpende her:

Kampen starter klokken 14.00.