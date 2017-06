Første hinder på seks år for Karoline

Karoline Bjerkeli Grøvdal (27) stuper ut i 3000 meter hinder under Bislett Games i kveld. Det kan også bli hennes VM-distanse.

Det er helt sikkert at hun ikke løper 10.000 meter i VM i London i august. Det blir enten hinder eller 5000 meter.

Det er en kriblende Grøvdal som løper ut på Bislett. Hun har ikke løpt hinderdistansen siden i 2011, og det er ti år siden hun satte norsk rekord med 9.33,19 i Neerpelt i Belgia.

– Jeg ser fram til det, selv om jeg er veldig spent siden hinder er en uvant øvelse for min del. Det blir som en utfordring. Jeg har ingenting å tape, og jeg gleder meg stort til å løpe på Bislett, sier Grøvdal til NTB.

Hun har startet sesongen godt med blant annet norsk rekord med 4.07,15 på 1500 meter i Oordegem. Hun løp også en bra 5000 meter da hun ble nummer ni under det siste Diamond League-stevnet i Roma. Riktig nok var tiden rundt åtte sekunder bak persen 14.57,53 – satt da hun ble nummer sju på distansen under OL i Rio sist sommer.

– Jeg vet med meg selv at formen er veldig bra. Den er minst like bra som i fjor, og jeg har fått gjort en bra vår med trening. Løpsformen er bra, men det er så klart et moment dette med hinderteknikk. Det må jeg innrømme at jeg ikke har trent veldig mye på. Men først og fremst skal det løpes mellom hindrene, og jeg satser på at løpsformen kan dra meg langt.

– Kan det være aktuelt å løpe 3000 meter hinder i VM i London også?

– Det kan absolutt være aktuelt. Jeg må se an hvordan det går, og så får vi ta en avgjørelse på det etter hvert.

Valgets kval

– Hva taler for hinder i VM kontra 5000 meter, eller 10.000 meter for den del?

– 10.000 meter blir det ikke. Det blir en liten avveiing. Det er litt dårligere nivå på 3000 meter hinder enn på 5000 meter. Og i VM løper man for medaljer, og av og til må man være litt kynisk. Jeg må veie dette opp mot hverandre og rett og slett finne ut hvor jeg kan hevde meg best.

Løperen fra Isfjorden synes at det gikk lett da hun sesongåpnet på 5000 meter i Roma, selv om tiden kunne ha vært bedre.

– Det var kanskje den letteste 5000 meteren jeg har løpt. Men teten som går for verdensrekordforsøk, løper litt for fort for meg ennå. Da blir jeg liggende med to som løper for sakte, og da ender det med at jeg må gå for meg selv sånn halvveis. Når du blir liggende slik alene i ingenmannsland, er det ikke lett. Skal du løpe veldig langt under 15 minutter, så er du avhengig av å bli dratt med rundt i et felt. Avslutningen ga i hvert fall svar om at formen er bra.

Tøffere

– Står du og sier at du må bli tøffere i starten?

– Ja, altså det er ikke lett for folk å sette seg inn i hvordan det er å løpe en 5000 meter i verdensrekordfart. Jeg må være såpass ærlig å si at der er ikke jeg. Hadde jeg vært med på en slik åpning, ville jeg fått en veldig tøff slutt. Det er slikt som må veies opp mot hverandre. Noen ganger treffer kanskje feltet litt mer mitt nivå. Forhåpentlig er det litt mer på mitt nivå i neste felt, muligens der noen amerikanere er med. Europeerne er ikke god nok til å være med på mitt tempo akkurat nå.

– Kan du løpe fortere enn 14.57?

– Ja, jeg kan løpe ganske mye fortere om det. Jeg er helt sikker på at jeg har 14.45-tempo inne, men da skal alt klaffe med form og felt. Hadde jeg kunne lagt meg bak en hare som løp akkurat i 14.45-tempo, så skulle jeg i hvert fall ikke ha sluppet, sier 27-åringen.