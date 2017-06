Tap for Molde 2 i Mosjøen

Mosjøen vant søndagens kamp 2-1, etter at Christian Dahl reduserte for MFK etter 78 minutters spill. Sivert Gussiås sto for forarbeidet til scoringa. Dahl scoret også MFKs mål mot Junkeren i forrige runde – der det også ble 1-2-tap. Mosjøens scoringer var signert Eirik Søfting Høgseth (42 minutter) og Julian Ellingsen (69 minutter).

– Det var ikke ufortjent at Mosjøen vant kampen, selv om det var vi som hadde grep om spillet i andre omgang. Kampen ble spilt på en svært dårlig gressbane, og det er ikke ment som en unnskyldning, men det blir en annen form for fotball på et slikt underlag. Vi visste det på forhånd og prøvde å spille «enkelt» av den grunn, men det ble for passivt i første omgang, forteller MFK-trener Thomas Mork.

Dermed står MFK-laget fortsatt med 15 poeng, nå på fjerdeplass etter ni serierunder – ett poeng og én plass bak Træff. Nå venter serieleder Stjørdals/Blink i neste serierunde for MFK, på Aker stadion kommende lørdag. Mosjøen lå nest sist på tabellen før kampstart, men avanserte to plasser med denne seieren.