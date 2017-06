MFK-damene vant målrik toppkamp

Søndagens toppkamp mot Trondheims-Ørn 2 på Aker stadion endte med 4-3-seier til MFK, som dermed har fem poengs avstand til opprykkskonkurrent Fortuna.

Trondheims-Ørn 2 ligger på tredjeplass med søndagens tap, ett poeng bak ålesundslaget, og har spilt én kamp mer. Trønderne kan ellers ikke rykke opp som andrelag. MFK og Fortuna møtes på Aker stadion kommende fredag – da er vel seier det eneste som monner for gjestene.

Malene Husøy ble altså matchvinneren i søndagens kamp, men Julie Belden Rasmussen var likevel hovedrolleinnehaveren. Hun scoret MFKs tre første mål og sørget for tremålsledelse før første omgang var halvspilt. Og hun sto for det perfekte innlegget til seiersmålet!

Reduserte før pause

Men det ble altså spenning i kampen likevel. Ochella Anya de Courcy reduserte til 1-3 for Trondheims-Ørn like før pause, og i andre omgang sørget Emilie Bragstad (54 minutter) og Anna Sagmo Melhus (67 minutter) for balanse i regnskapet.

– Det var mange slitne spillere utover i kampen og vi ble litt baktunge spillemessig i perioder, men det er en styrke i seg selv da at vi klarte å slå tilbake. Vi har mye å spille på i angrepsspillet og vinnermålet var av høy klasse – en sterk prestasjon av begge spillerne, var kommentaren fra MFK-trener Jørund Svensli.