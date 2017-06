Se bunnoppgjøret direkte på Rbnett

MOLDE: Lørdag klokka 16 tar Eidsvåg imot Elnesvågen til et skikkelig bunnoppgjør i 4. divisjon. Rbnett viser kampen direkte. Vår samarbeidspartner Streambird står for produksjonen, mens Calle Indbjør vil være kommentator sammen med Knut Anders Fostervold.

Sportsleder Trond Hustad sier streaminga er en del av en større satsing på lokalfotballen.

– På grunn av stadig tidligere deadline, har den tradisjonelle dekninga forsvunnet ut av papiravisa de siste årene. Denne sesongen har vi løftet lokalfotballen på Rbnett med live oppdatering fra 4. divisjonsrunden og reportasje fra enkelte kamper. Responsen fra distriktet har vært positiv, sier Hustad.

Han legger til at direkte streaming av fotballkamper er et ledd i arbeidet for å knytte flere digitale abonnenter til avisa, men det handler også litt om lokalpatriotisme.

– Det har vært stor interesse rundt sendingene våre fra treningskampene til MFK og cupkampen til klubbens damelag. Nå har vi lyst til å lage litt ekstra blest rundt 4. divisjon, der de fleste lokale godbitene spilles. I vårsesongen valgte vi Eidsvåg - Elnesvågen. Til høsten planlegger vi sending fra klassikeren Vestnes Varfjell - Tomrefjord, forteller Trond Hustad.

Stiller sitt sterkeste lag

Lagene står med en samlet målforskjell på 9-74 i årets 4. divisjon, og det er bare Elnesvågen som har karret til seg et poeng denne sesongen. Dermed er det disse to lagene som ligger nederst i 4. divisjon foreløpig, og begge lag trenger sårt poeng.

– Det er jo kjempeartig at kampen blir vist direkte. Det blir bra. Vi kommer til å stille med det sterkeste laget vi har hatt så langt i år. Vi får tilbake noen som har vært på skole, og vi har spart noen spillere som har slitt med skade til denne kampen. Vi har bygget opp til nettopp dette oppgjøret, sier Eidsvåg-trener Arnt Erik Aspås Brakstad til Rbnett.

Eidsvågdager

I helga arrangeres også Eidsvågdagene, noe som kanskje kan trekke mange folk til helgas kamp på Eidsvåg kunstgress. Ett lag rykker direkte ned fra 4. divisjon, mens laget som havner nest sist må ut i playoff mot et 5. divisjonslag for å beholde plassen.

– Det er selvsagt viktig at vi vinner kampen. Taper vi vil det være fire poeng opp til kvalik-plassen, mens om vi vinner vil vi ha to poengs forsprang på Elnesvågen. Vi får håpe på finvær og mye publikum, så skal vi gjøre det vi kan ute på banen for å ta tre poeng, sier Eidsvåg-treneren.