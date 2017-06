I kveld kan Emilie (18) få debuten på U23-landslaget

Den neste uka er de norske U23-jentene samlet i Sverige for å spille firenasjonersturnering. Troppen ble tatt ut for et par uker siden, men lørdag ble Arna-Bjørnar-spiller Emilie Nautnes lagt til i troppen. Allerede i dag kan hun få debuten.

18-åringen fra Gossen har flere aldersbestemte landskamper bak seg, men har aldri vært med på U23-landslaget.

– Vi har en tropp vi synes har en fin blanding av erfarne spillere som har spilt flere U23-landskamper – og til med A-landskamper. I tillegg har vi unge spillere med et stort potensial for fremtiden og som har markert seg sterkt i Toppserien i løpet av våren og er i god form. Alt i alt har vi en spennende tropp å jobbe med, sier landslagstrener Nils Lexerød til fotball.no om samlingen.

Norge møter USA tirsdag kveld, Sverige på fredag og England på mandag.