Åtte romsdalinger tatt ut til talentleir

Flere av de største fotballtalentene i landet samles i slutten av måneden.

Norges Fotballforbund har tatt ut spillerne som får være med på Statoil talentleir. I år er første gang det arrangeres egen jenteleir.

Det er tatt ut et J15-landslag med et skyggelandslag bestående av 15- og 16-åringer. I tillegg er det tatt ut to 14-årstropper.

Blant jentene som er tatt ut er det tre fra Romsdal:

Ida Hasselgård (Molde) og Sara Kanutte Fornes (Gossen) er tatt ut på J15/16 skyggelandslag, mens June Grønset (Bud) er tatt ut i troppen som er født første halvår i 2003.

Jentenes samling er i Stavanger 21.-25. juni.

Molde-gutt på landslaget

Også flere gutter fra Romsdal er tatt ut. De skal samles i Porsgrunn 26.-30. juni. Her er det tatt ut én G16-landslagstropp og én G15-landslagstropp med respektive skyggelandslag, samt to tropper for 14-åringer basert på når man er født på året.

Lloyd Fagerlie (Molde) er tatt ut på G15-landslaget, mens David Sissoko (Vestnes Varfjell), Iver Flønes (Molde) og Thomas Nyheim (Åndalsnes) er tatt ut på skyggelandslaget. Dino Okanovic (Molde) er tatt ut i G14-troppen født andre halvår.