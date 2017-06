Nå skal Ralf (23) ta verdensrekorden

– Jeg har sett løftet sikkert 1000 ganger, og forstår fortsatt ikke at to av tre dommere ikke godkjente det, sier Ralf Male (23) i Fræna Atletklubb til Romsdals Budstikke.

Protesterte til ingen nytte

Fredag 26. mai deltok Male i VM i benkpress i Kaunas, Litauen, i klassen junior under 120 kilo. Han hadde løftet 282,5 kilo, og gikk opp til 302,5 kilo, noe som kunne holdt til gull. Men løftet ble ikke godkjent, og Male endte på tredjeplass.

– Det er surt, spesielt siden dette er mitt siste år som junior, og dermed trolig den siste sjansen på en stund til å hevde meg så høyt i VM som jeg kunne gjort, sier Male.

Heller ikke Fræna AK-formann Kjell Ove Furesund (50) forsto dommeravgjørelsen.

– Jeg løftet hendene over hodet og jublet da jeg så at Ralf løftet 302,5 kilo, og ble forundra da det ble underkjent. Det ble lagt inn klage, men den ble ikke tatt til følge, sier Furesund.

Jakter verdensrekord

Fræna AK hadde tre løftere representert i VM. Trond Fjøren (50) var uheldig og fikk skuldra ut av ledd. Formann Furesund, derimot, ble verdensmester i klassen eldre veteran 120 pluss.

– Vinnerløftet mitt var på 292,5 kilo. Det er bra, men under det jeg hadde håpet på. Verdensrekorden i min klasse er 310 kilo, jeg hadde håpet på å komme i nærheten av det, sier Furesund.

Nordisk mesterskap i Fræna

14. - 16. september arrangerer Fræna Atletklubb nordisk mesterskap for junior og ungdom i benkpress og styrkeløft, hvor det skal konkurreres i knebøy, benkpress og markløft. Furesund forteller at dette er det første internasjonale idrettsstevnet i Fræna noensinne.

– Vi har fått signal om at det blir rekorddeltakelse. Vi har arrangert fire vellykka NM tidligere, noe som trolig var avgjørende for at vi får avholde nordisk i Frænahallen.

– Hva håper dere å få ut av dette?

– I kroner og øre er det ikke mye. Kanskje vi får rekruttert flere til klubben. Vi har spisskompetanse på å bli sterk uten ulovlige midler. I dag har vi 30 løftere med lisens og rundt 170 andre medlemmer. Vi mangler fortsatt sponsorer, så de som har lyst til å profilere seg må gjerne melde seg, sier han.

100 kilo mer på fire år

Ralf Male legger ikke skjul på at han er revansjesugen før nordisk mesterskap.

– Verdensrekorden der er bare 295 kilo i benkpress. Den rekorden SKAL jeg ta. Jeg starter nok på 295,5 kilo, men målet er å løfte mer enn 300, sier Male, som de siste tre-fire årene har blitt 100 kilo «sterkere».

– Vi har et utrolig godt støtteapparat i klubben. Gode trenere og god oppfølging hele veien. Landslagstrener Lars Samnøy har hatt stor innvirkning på at jeg har blitt så mye sterkere, sier Ralf Male.