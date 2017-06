Molde HK kan revansjere kvalik-tapet i serieåpningen

Søndag 3. september kaster MHK Elite i gang årets eliteseriesesong, når det tar imot Gjerpen på sin nye hjemmebane Molde Arena. Norges Håndballforbund publiserte terminlisten for den kommende sesongen fredag.

Gjerpen var laget som sendte Molde ned fra eliteserien for litt over et år siden. Lagene møttes i kvalifisering da, og det daværende 1. divisjonslaget vant med sju mål sammenlagt og sikret eliteserieplassen. Sist sesong ble Molde nummer to i 1. divisjon, og sikret eliteseriespill til kommende sesong. Gjerpen ble nummer ni i eliteserien.

Første bortekamp er torsdag 14. september mot Tertnes i Bergen – et oppgjør de vant sist gang de var i eliteserien. Hjemmekampen mot seriemester Larvik spilles onsdag 25. oktober.

Hele terminlista finner du her .