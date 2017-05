Folkefest i Moldemarka

Løpsgeneral Thomas Sandhaug smilte om kapp med sola i målområdet. Han kunne slå fast at arrangementet fikk rundt 1050 deltakere, noe han var strålende fornøyd med.

– Det er nesten så det må synke inn. Det er helt fantastisk. Men det aller viktigste er at dette skal være et av løpene Norge med alle høgest kvalitet, ikke flest mulig deltakere. Det viktigste er at de som deltar er fornøyde, og det virker det som om alle er idag, sier Sandhaug.

Alle Rbnett var i kontakt med ute i løypa og i målområdet skrøt av løypemerking, utsikt og opplevelse, sjøl om det var litt fuktig i løypa etter de siste dagenes nedbør.

Større reportasje med responsen fra flere av deltakerne kommer senere.

Vinner av herreklassen, Ola Hovdenak, mente at det gikk mellom 3 og 5 minutter tregere i år enn i fjor på grunn av den våte løypa. At han løp alene mesteparten av turen, i motsetning til ifjor når tre mann kjempet hardt om seieren, gjorde at tiden ble litt svakere (6 minutter). Men i 2016 ble Hovdenak nummer to, i år fikk han stå øverst på seierspallen.

– Utrolig kjekt idag. Det gikk litt tyngre oppover idag, men det er stas å vinne. Det var krevende, men veldig artig, sa Hovdenak etter målgang.

At vinnertiden i herreklassen ikke slo fjorårets rekordtid, var ingen overraskelse, forholdene tatt i betraktning. Men i dameklassen ble det suveren ny rekord. Karoline Holsen Kyte fra Førde Il var under ett minutt fra å komme under to timer på den 19 kilometer lange løypa. Hun vant på 2:00:56, 20 minutter før de nest beste damene.

En fantastisk prestasjon av den unge jenta med tanke på forholdene. Det ble tidlig klart for tidtakerne at mellomtidene underveis var sterke, og i mål var mange imponert.

– Det var en kjempefin løype. Jeg er veldig fornøyd med å vinne, og er veldig fornøyd med tida, sa hun i målomådet. Hun likte opplevelsen i Moldefjella.

– Det var en så fin utsikt underveis her, med mange fine fjell, sa en smilende og fornøyd vinner.

Du kan finne resultater og deltakerliste her (ekstern nettside).