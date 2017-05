Fotballfesten i gang!

For 28. gang på rad arrangeres cupen, som av mange blir kalt for vårens vakreste eventyr. I løpet av helgen skal over 2000 spillere være i aksjon på banene og ellers skape yrende liv i Sunndalsøra. Hovedtyngden av lag er fra Romsdal, Nordmøre og Trøndelag. Molde FK er klubben med flest lag. Hele 24 MFK-lag deltar i de forskjellige klassene. Spillere fra seks og opp til 16 år deltar.

I godt spillevær og med godt preparerte baner ble kampene sparket i gang fredag kveld.

Cupen avsluttes med finaler søndag.