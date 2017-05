Hoseth matchvinner

Magne Hoseth scoret seiersmålet tre minutter før den ordinære spilletida var over da 2. divisjonslaget Notodden på bortebane vant 2-1 over 1. divisjonslaget Arendal i torsdagens andrerundekamp i NM. En annen tidligere MFK-spiller, Erlend Hustad, scoret det første målet for Notodden – ni minutter ut i andre omgang. Også den tredje tidligere MFK-eren, Kjetil Holand Tøsse, spilte hele kampen for Notodden.

Viking tapte 1-3 mot Egersund og ble det andre eliteserielaget ( i tillegg til Sandefjord) som ble slått ut i andre runde, mens Stabæk – MFKs eliteserieseriemotstander på Aker stadion kommende søndag – slo Asker 5-0. I den siste av torsdagens cupkamper vant Kongsvinger 1-0 over Nybergsund-Trysil.