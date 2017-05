Cup-kamp gir lange køer

( Sunnmørsposten ): Smp.no får tips om lange køer på ferjesambandet Sulesund - Hareid, onsdag ettermiddag. Etter alt å dømme er det cupkampen mellom Hødd og Molde på Høddvoll som er forklaringa.

– Noen av de som venter får trolig problemer med å rekke kampen, for her er det kaos, sier Sunnmørspostens fotograf Marius Simensen. Han står selv i kø på Sulesund-sida.

– Vi har ei av ferjene på planlagt verkstedsopphold, slik at det kun er to ferjer på sambandet. I tillegg er det både stor utfart fordi det er helg - og i tillegg altså fotballkamp, sier regionsjef Inge Andre Utåker i Norled om bakgrunnen.

– Om det er noen trøst kjører vi ekstratur i kveld for å ta unna rushet etter kampen, sier han.

Flere, deriblant Pål Hagen fra Ålesund, forteller om like lange køer på Hareid-sida.

– Jeg vil jo gjerne bort fra dette, men det er like ille her. Køa står heilt ut i gata på Hareid, sier han.

Lysreguleringa på Hareid-sida er også ute av drift, med det til resultat at bilistene verken vet hvilken kø de skal plassere seg i, eller i hvilken rekkefølge de skal kjøre på ferja.

– Politiet er nå på stedet for å hjelpe til med trafikkdirigering, sier operasjonsleder John Bratland ved Møre og Romsdal politidistrikt til smp.no like før klokka 18. Politiet varsler at de vil bistå inntil entreprenør og elektriker ankommer stedet.

