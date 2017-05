Sikret kjempeluke på tabelltoppen

Volda – Molde 0-3

Moldes damelag har åpnet sesongen knallsterkt, og sikret sin femte seier i 2. divisjon av fem mulige da de slo Volda på bortebane lørdag. Julie Rasmussen (2) og Hanna Lyche sto for målene i 3-0-seieren.

– Det er bestandig tøffe kamper mot Volde. Det er et lag som gjør det vanskelig for oss, og er lite forutsigbare. Men vi lyktes med å få til vårt spill. Jeg syns vi viser kvalitet. Vi vinner igjen ballen høyt, og har ellers mye bra spill. Jeg føler vi er nærmere å få inn mål nummer fire og fem, enn hva de er å utlikne, sier trener Jørund Svensli til Rbnett etter kampen.

Håper på 1. divisjon

Etter fem strake seire har laget fått en solid luke på toppen av tabellen. Ned til Herd på andreplass er det seks poeng, men de har en kamp mindre spilt og møter Trondheims-Ørn 2 på søndag. Vinneren av 2. divisjon får spille kvalifisering til 1. divisjon, og Svensli innrømmer at det er det som er målet for sesongen.

– Vi skal gjøre det vi kan for å vinne avdelingen vår. Og om vi først kommer oss i en kvalifisering, så ønsker vi selvsagt å vinne der. Men vi snakker ikke så høyt om det. Det er fortsatt mange kamper igjen. Neste «cupfinale» er mot Sunndal, sier Svensli.

Tøffere motstand framover

MFK-treneren innrømmer nemlig at det er nå framover at de skal møte de antatt beste lagene i serien. I slutten av måneden skal de også møte eliteserielaget Trondheims-Ørn i cupen.

– Jeg tror de bak oss merker litt stress, i og med at vi allerede har fått et forsprang. Det er bedre å ha poengene enn et gunstig kampoppsett framover. Men vi får tøffere motstand nå, sier Svensli.

– Er du overrasket over at dere har åpnet sesongen så sterkt?

– Nei, det hadde vi tro på. Vi vet at vi er sterke. Vi må bare unngå at toppnivået blir for lavt. Men vi har også hatt et gunstig kampoppsett nå i begynnelsen, og vil gå inn i tøffeste kampene nå, sier treneren.