Nedtur for Molde 2 og Træff

Verdal – Molde 2 3-1, Strindheim – Træff 4-2

Både Træff og Molde 2 reiste til Trøndelag med seks poeng på de to siste kampene i 3. divisjon. Men lørdag endte det med tap for begge lag, og dermed en poengløs helg for byens 3. divisjonslag.

Skuffet Træff-trener

Træff møtte Strindheim, og holdt tett bakover i den første omgangen. Etter hvilen satte imidlertid hjemmelaget inn to scoringer, før Alexander Johansen reduserte kvarteret ut i andre omgang. Selv om Aleksander Cisic og Træff svarte med ny scoring umiddelbart etter at Strindheim gikk opp til 3-1, kunne de ikke hindre tap. På overtid kontret trønderne inn 4-2.

– Jeg er skuffet over det vi presterer. Det er langt fra godt nok. Det beste laget vant. Jeg syns resultatet gir et rettferdig bilde av kampen. Vi kom ikke opp på det nivået vi kan. Det var noe energiløst over oss. Vi skaper 6-7 målsjanser på bortebane, og scorer to mål. Det er bra. Men i dag er det bakover det skorter for oss, sier en skuffet Træff-trener Magnus Oltedal etter kampen.

– Det er en relativt jevn første omgang. De skaper nok litt mer enn oss, spesielt på dødball. I pausa blir vi enige om å stramme opp. Men så går vi ut og gjør akkurat det samme igjen. Vi slipper inn tre mål på dødball. Det er ikke godt nok. Vi visste på forhånd at det var en av tingene de var gode på, oppsummerer Træff-treneren.

Han mener laget var altfor lite kynisk til at de kunne reise hjem med poeng i bagasjen. Dette var årets andre bortetap for Træff.

– Det handler om å være tøff nok i klareringsspillet. Vi må være tøff nok i egen boks. Men sånn er det på bortebane. Det er ikke ukjent for oss. Man er nødt til å være litt mer kynisk. Det klarte vi ikke. På stillinga 2-1 hadde vi noen store sjanser. Hadde vi scoret da, kunne det selvsagt sett annerledes ut. Men til slutt får vi som fortjent. Vi taper en jevn kamp mot et lag som tok mange poeng i 2. divisjon i fjor. Det er ikke krise. Men det er irriterende når jeg vet at vi kan bedre, mener Oltedal.

Første bortetap for Molde 2

Også Molde 2 måtte reise tomhendt fra kampen mot Verdal. Laget fra «lottobyga» tok ledelsen ti minutter før pause, men Christian Dahl sørget for ny spenning da han satte inn 1-1 ti minutter etter hvilen.

Men gleden ble kortvarig, ettersom Verdal gikk opp i ny ledelse bare to minutter seinere. På overtid fastsatte trønderne sluttresultatet til 3-1. Dette var Molde 2s andre tap denne sesongen, og det første på bortebane.

Til tross for tap ligger Molde 2 fortsatt på andreplass med tolv poeng i sin 3. divisjonsavdeling – bare ett poeng bak serieleder Stjørdals-Blink. Træff er på niendeplass med ni poeng.

PS: Rbnett har ikke lyktes å komme i kontakt med Molde 2-trener Daniel Berg Hestad lørdag kveld.