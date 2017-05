Elnesvågen tilbake til start

Resultatmessig er det blitt en tøff vår for det nye laget – men denne fredagen endte det med et sterkt 1-1-resultat hjemme på Elnesvågen stadion mot Averøykameratene. De fem første seriekampene endte alle med tap – og en samlet målscore på 2-30! Men så kom endelig det første poenget!

- Vi kom veldig seint i gang i år, og det vil ta litt tid å bygge opp et nytt sterkt seniorlag. Men vi skal bruke den tida det tar, ikke ty til snarveier, sier trener Roy Groven - ildsjelen og veteranen som tok over som trener på kort varsel, like før seriestart.

Nytt byggeprosjekt

Han har bygget opp gode lag i klubben før. Groven trente klubbens lovende guttelag, med Kristian Benjaminsen og Kjetil Brudeset i spissen, for snart tjue år siden og tok dem med seg opp da han overtok som trener for A-laget i 2002 og 2003. Da gikk EOIL-laget fra 5. divisjon til 3. divisjon på to sesonger, Groven overlot trenerjobben til Flaco og fortsatte selv som hjelpetrener.

Nå er laget i gang med et generasjonsskifte, selv om Kristian «Benja» Benjaminsen og Alexander Lobos fortsatt er med av «gamlegutta».

- Vi spilte egentlig bedre fotball da vi tapte 0-2 mot Eide tidligere i uka, men vinden var ikke så lett å mestre. Og resultatmessig var dette veldig oppmuntrende, selv om vi var nær å vinne kampen, mente kaptein Lobos.

Har scoret alle

18-åringen Kai-Emil Grønvold Dale har scoret alle tre målene for EOIL. Mot AK sendte han laget sitt i ledelsen et kvarter ut i andre omgang. Etter et presist framspill i medvinden vant han duellene mot både AK-forsvarer og –keeper, og plasserte ballen sikkert i mål.

- Kjekt at det endelig ble poeng på oss, men vi hadde fortjent alle tre poengene. Jeg ble avblåst for offside på en liknende situasjon litt seinere og det mener jeg var helt feil. Og så burde vi hatt straffe i sluttminuttene da Kristian (Benjaminsen) ble hektet av keeper, mente målscoreren.

Han er én av mange unggutter som nå skal være på byggingen av et nytt Elnesvågen-lag. Han hadde et års skolegang i Singapore og var borte halve fra EOIL-laget halve sesongen i fjor, men nå er han tilbake på Fræna videregående skole.

Utfordrende i vinden

Motstander AK lå på fjerdeplass på tabellen foran kampen i Elnesvågen, med tre seirer, tre uavgjorte kamper og ett tap (2-3 mot serieleder KFK). Storscorer Christoffer Folland berget ett poeng da han styrte et presist innlegg inn med hodet etter 69 minutters spill. Begge lagene hadde store målsjanser utenom scoringene, men ellers var den sterke vinden utfordrende for begge lags spillere. AK hadde medvind før pause, hjemmelaget i andre omgang.

PS. Benny Øverli trener Elnesvågens lovende G16-lag nå, og der er Odd Berg innom og hjelper til når det passer – den meritterte MFK-treneren har hytte like i nærheten.

- Torsdag hadde vi ei fin treningsøkt sammen med G16-laget, da var Odd også der, forteller Roy Groven.

Kampfakta:

Elnesvågen – Averøykameratene 1-1 (0-0). 4. divisjons fotball, menn. Elnesvågen stadion – 30 tilskuere. Mål: 1-0 Kai-Emil Grønvold Dale (60), 1-1 Christoffer Folland (69). Gult kort: Alexander Lobos, Elnesvågen. Dommer: Lars Bj. Frostad, Fiksdal/Rekdal.