Vi fulgte Træff og Molde 2

Træff - Rosenborg 2: 4-2

Molde - Orkla: 3-0

Træff-laget: Sivert Beinset - Anders Stavnesli, Lars Hauso, Bjørnar Eltervåg, Stian Olsen - Alexander Johansen, Øyvind Tolgensbakk, Stian Rødal - Aleksander Cisic, Arne Kotlica.

Benken: Andreas Beinset, Ronny Fredriksen, Alla Abdallah, Ola Eloranta, Thomas Larhammer, Simen Varhaugvik, Alexander Jonassen.

Molde 2-laget: Neydson da Silva - Elias Mordal, Joona Toivio, Leo S. Østigård, Simen B. Hagbø - Adnan Dudic, Hermann B. Svendsen, Elias Arntsen – Sivert Gussiås, Eman Markovic, Erik Rotlid.

På benken: Jonatan Byttingsvik, Emil V. Breivik, Mikael Wenaas, William Røsok, Christian Dahl, Thomas G. Nerland, Kristian Strande.

Træff-RBK2 10. min: Rosenborg 2 er i byen med en ung og stor tropp og spilte også mot G19-laget til MFK lørdag. På Reknesbanen er det ingen profilerte A-spillere. Kampen har åpnet forsiktig uten sjanser til noen av lagene.

Træff-RBK2 20. min: Rosenborg har stresset Træff-forsvaret et par ganger nå. Den farligste avslutninga gikk like over tverrliggeren til keeper Sivert Beinset.

Træff-RBK2 25. min: 0-1. Træff blir kontret fullstendig i senk etter egen corner. To spillere blir fintet bort på hjemmelagets høyreside og ute i feltet står Teodor Berg Haltvik alene og bredsider inn ledelse til Rosenborg 2.

Træff-RBK2 30. min: Træff får sine første store sjanser i kampen etter hjørnespark. Avslutningene fra Olsen, Rødal og til slutt Cisic blir blokkert i feltet

Træff-RBK2 35. min: Cisic får Træffs største sjanse, men avslutninga går i stolpen og ut. Hjemmelaget nærmer seg utligning nå.

MFK2-Orkla 9 min: 1-0 Sivert Gussiås knallet MFK i ledelsen. To store sjanser på to minutter for hjemmelaget. Erik Rotlid avsluttet med skudd utenfor i den første situasjonen.

Træff-RBK2 45. min: 0-1 til pause på Reknesbanen, etter en jevnspilt og helt middels omgang av begge lag.

MFK2-Orkla 20 min: MFK med stort overtak og flere store sjanser så langt. Erik Rotlid har hatt tre av dem, men ikke maktet å score ennå. På den ene sjansen satte han ballen i tverrliggeren og kunne sikkert ha scoret på returen, men i stedet ble målet annullert for offside da Eman Markovic fullførte jobben. Også Orkla har fått en scoring annullert for offside, men da hadde MFK-forsvaret også stoppet opp.

MFK2-Orkla 30. min: 3Fortsatt 1-0, men Orkla har kommet sterkere nå og har skapt gode sjanser de siste fem minuttene. Erik Helgetun hadde et godt skuddforsøk, men MFK-keeper Neydson da Silva fikk fingertuppene på ballen til hjørnespark. MFK-laget har slurvet mye, og vært avventende i forsvarsspillet sitt i denne perioden. Ny glimrende redning av MFK-keeperen på Helgerud-heading like før halvtimen.

Træff-RBK2 47. min: 1-1! Cisic slår er frispark i krysset og ut. Samme mann legger inn til en dobbeltsjanse for Stian Rødal og Stian Olsen. Rødal pirker inn utligninga på sitt andre forsøk. Like etter er Kotlica nær å gi Træff ledelsen i duell med keeper.

MFK2-Orkla 34 min: 2-0 til MFK, kaptein og midtstopper Leo Skiri Østigård på kraftfullt løp inn i feltet og traff perfekt på innlegget fra høyre. MFK på hugget igjen etter Orklas gode periode.

Træff-RBK2 53. min: 2-1! Træff tar ledelsen etter nytt duellspill i feltet. Rødal smeller til fra kloss hold og ballen går i mål via Kotlica.

MFK2-Orkla 45. min: Pause på Aker stadion. MFK leder fortjent 2-0, og er det beste laget når spillerne er besluttsomme nok. Og fortsatt har laget noe å gå på i avslutningene.

Træff-RBK2 60. min: Træffs Øyvind Tolgensbakk blir liggende etter en stygg albue fra en Rosenborg-angriper som får soleklart gult kort. Reiser seg etter hvert uten synlige skader.

Træff-RBK2 67. min: 2-2. Tolgensbakk blir rundlurt av Haltvik som plasserer Rosenborgs utligning mellom beina på keeper Beinset. Svakt forsvarsspill av Træff.

Træff-RBK2 80. min: 3-2! Rødal blir lagt ned i feltet av en RBK-spiller og Cisic scorer sikkert på straffesparket. Fire spillere er alder etter tumultene i feltet og en Rosenborg-forsvarer må forlate banen med en skulder ute av ledd.

MFK2-Orkla 55. min: Kristian Strande har erstattet Joona Toivio i MFK-forsvaret. Fortsatt MFK i 2-0-ledelse, og hjemmelaget har startet best også i andre omgang, men ingen store målsjanser til nå.

Træff-RBK2 90. min: Træff kjemper for å holde Rosenborg unna avslutninger. Dommeren har lagt til fire minutter.

Træff-RBK2 90+4 min: 4-2! Innbytter Simen Varhaugvik plukker opp ballen og kjemper inn avgjørelsen. Sterkt jobbet. Like etter avspark blåser dommeren av en spennende, underholdende og dramatisk andreomgang.

MFK2-Orkla 65 min: Fortsatt 2-0 til MFK på Aker stadion. Lite har skjedd, tempoet betydelig lavere nå, og litt for mye småpusling av MFKs teknisk gode spillere – og for få skuddforsøk.

MFK2-Orkla 75 min: Et kvarter igjen å spille, fortsatt 2-0 til MFK. I motsetning til kampen på Reknesbanen, har andreomgangen på Aker stadion vært fattig på situasjoner og målsjanser. MFK-trener Daniel Berg Hestad roper «Hold på ballen!» med jevne mellomrom til sine spillere, som ser slitne ut nå. Men laget har hatt god kontroll foran eget mål så langt i omgangen.

MFK2-Orkla 80 min: Endelig et skuddforsøk på Aker stadion, Adnan Dudic skjøt fra 17 meter, i tverrliggeren via keeperhanskene til Håkon Næss.

MFK2-Orkla 87 min: 3-0 Kristian Strande headet ballen inn etter corner fra Dudic.

MFK2-Orkla 90 min: Kampen ender med 3-0 til MFK2. Orkla yppet seg i sluttsekundene, men godt keeperspill av Da Silva sørget for at Molde holdt nullen.