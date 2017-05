Vi følger Træff og Molde 2

Både Træff og Molde 2 spiller kamper søndag ettermiddag og vi følger kampene med tekstoppdateringer her. Denne saken blir oppdatert undervegs i kampene.

Træff møter Rosenborg 2 klokken 16 på Reknesbanen. Træff ligger på 9. plass etter fire spilte kamper, med to seiere og to tap. Rosenborgs andrelag har startet noe bedre med sine to seire og to uavgjort. Træff kommer fra 3-2-seier mot Steinkjær i forrige runde.

Molde 2 skal møte Orkla på Aker stadion klokken 16.30. Molde har tre seiere og ett tap så langt. I forrige runde vant Molde 4-2 borte mot Tillerbyen.