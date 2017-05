Tornekrattet støtter MFK-damene

– Vi skal støtte damelaget i klubben økonomisk i tre år framover. Det jobbes veldig godt blant fotballjentene i MFK, og i apparatet rundt. Derfor ønsker vi både å stimulere dette arbeidet og bidra med et beløp. Vi er vant til dugnadsarbeid i Tornekrattet og vil vise at vi verdsetter det som gjøres også i denne delen av klubben, sier Svein Erik Jenset, lederen i Tornekrattet.

Opprykksbonus

Jenset fortalte om avtalen til Romsdals Budstikke på Aker stadion lørdag formiddag. Der var også Kaja T. Kristiansen, som representant for spillergruppa, til stede. Det var også leder Øivind Ohr og styremedlem Hege Karina Bøe fra MFKs breddeavdeling.

– Vi ønsker ikke å gå ut med et konkret tall for den økonomiske støtten, men kan røpe at det også ligger en opprykksbonus i potten. Tornekrattet har også jobbet hardt gjennom mange år og sitter såpass godt i det at vi har økonomi til å gi slik støtte.

Damespillerne i MFK, som topper 2. divisjonsavdelinga etter tre strake seirer i seriestarten, får nå Tornekrattets logo på reiseantrekket sitt – som en synlig markering på samarbeidet.

Et gjensidig løfte

– Vi er veldig glad for denne støtten, vi satser hardt på å rykke opp. Men nåløyet er ganske trangt. Da må vi først vinne serien, og så ta oss gjennom kvalifiseringskampene, sier Kaja T. Kristiansen.

Hun har selv en overtråkksskade som holder henne utenfor spill i noen uker.

I avtalen inngår også et gjensidig løfte om å hjelpe hverandre med gjennomføring av arrangementer.

– Vi vil ha damelaget opp i toppen også, og vi håper også å bidra til å gi damespillerne mer publisitet. Og gjerne Tornekratt-støtte fra sidelinja også, sier Jenset.