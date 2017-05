Kalasseier til MFK-damene

Med tre strake seirer i boks før denne kampen var MFK favoritt i utgangspunktet mot de poengløse jentene fra Trondheim, men forskjellen ble mye større enn noen kunne tenke seg på forhånd. Bare i kampens første minutt var hjemmelaget presset, da fikk Iselin Bjerkeli Krohn ballen unna praktisk talt på målstreken og hindret et tidlig baklengsmål.

Sjelden kost

I resten av kampen var MFK-laget totalt dominerende og leverte spill og scoringer man sjelden ser på tredje divisjonsnivå i norsk kvinnefotball. Det sto 4-0 ved pause.

- Veldig bra prestasjon, og solid gjennomført fra begynnelse til slutt – i alle fall fra og med det andre spilleminuttet. I de fleste kamper er det svakere perioder underveis, men ikke i denne kampen. Topp presisjon, gode bevegelser, mye kantspill og gode løsninger, oppsummerte MFK-trener Jørund Svensli.

Han manglet faktisk flere spillere i denne kampen, på grunn av skader eller reisefravær. Fem av de spillerne som startet den første seriekampen var ikke med mot Nidelv.

- Men vi har mange å ta av, og bare se på innbytterne som kom inn i andre omgang. De gikk rett inn på banen og fortsatte der de andre slapp – og viste på den måten hvor lyst de har til å spille og til å bidra.

Fire ganger to mål

Fire av MFK-spillerne scoret to mål hver i denne kampen. Iselin Bjerkeli Krohn, som innledet kampen med å redde på målstreken, klinket inn det første målet fra 25 meters hold fem minutter seinere. Hun scoret også det tiende MFK-målet - fra sidelinja, 25 meter fra hjørneflagget, ballen gikk via «bakre» stolpe!

Midtspiss og toppscorer Julie Belden Rasmussen signerte også to av scoringene, det første på et skudd «med fart» 18 meters hold og det andre etter et presist gjennomspill fra Mari Wenaas. Toppscoreren var også nest sist på flere av de andre MFK-scoringene. Både Hanna Tveit Lyche og Malene Husøy tok godt vare på gode gjennomspill og scoret to hver.

Innbytterne Emma Stølen Godø, Sandra Vik og Ida Hasselgård kom også på scoringslista. Sandra Viks skudd til 8-0 var ei perle – ballen satt godt opp mot stolpekrysset! 14 år gamle Ida Hasselgård (fyller 15 i juni) er et stort MFK-talent – hun fikk sin debut i 2. divisjon denne lørdagen og kvitterte med å score det niende målet.

Det var 89 minutter med angrepsfotball for MFK, og få utfordringer for spillerne bakerst på banen. Isfjordingen Julie Roald Eide, som var MFK-kaptein i Andrine Schøn Outzens fravær, sa det slik etterpå: - Alle var dyktige framover på banen, men på en slik dag kan jeg angre litt på at jeg ble midtstopper.

Redusert motstand

Nidelv kom til Aker stadion med bare tolv spillere, altså én innbytter. Tidlig i andre omgang var den kvoten brukt opp på grunn av skade, og da keeper Hanne Aalberg Hammerås – for øvrig lagets beste - måtte forlate banen ti minutter før slutt, ble trønderne tvunget til å avslutte med en utespiller i mål og bare ni utespillere. Da ledet MFK allerede 8-0 og siste bit av motstand allerede oppbrukt.

MFK topper dermed fortsatt tabellen, nå med full pott på fire kamper. Det er lenge igjen av sesongen, men det var vel ingen blåhvite som var misfornøyd med at utfordrer Fortuna samtidig tapte sin kamp borte mot Tynset.