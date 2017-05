Kapteinens trippel ga første seier

Vestnes Varfjell sto med ett poeng etter de tre første serierundene, og seks scoringer var fordelt på seks forskjellige målscorere. I sesongens første hjemmekamp tok kaptein Tommy Kanishi aleine ansvaret for de målgivende skuddene – han signerte alle tre.

- Det var på tide at det gikk vår vei. Vi har vært i nærheten også i de første kampene. Vi visste at Eidsvåg ville legge seg lavt i begynnelsen av kampen, og da dominerte vi. Men vi burde ha scoret på flere av sjansene våre i den gode perioden, og i stedet slapp vi Eidsvåg inn i kampen. I andre omgang var tempoet altfor lavt, mente tremålsscoreren.

Han satte kontrollert inn 1-0 etter 21 minutters spill, med målgivende pasning fra Vegar Skare.

Fikk troen med utlikninga

Eidsvåg-laget var hardt presset den første halve omgangen og hadde nok med å forsvare seg da, men fikk troen da Einar Olav Brakstad satte inn 1-1 drøyt midtveis i første omgang, for øvrig etter flott forarbeid av bror og spillende trener Arnt Erik Brakstad.

Kanishi sendte Vestnes Varfjell foran igjen sju minutter før pause, etter flott forarbeid på høyresida av Amund Stavem – som skapte veldig mye i første omgang (men som måtte forlate banen med strekk i låret i andre omgang).

3-1-scoringa til Kanishi kom et snaut kvarter før kampslutt. Eidsvåg, anført av Einar Olav Brakstad, hadde trykket i store perioder av andre omgang og hadde flere store sjanser – men fikk ikke uttelling.

- Vi hadde sjanser nok til å utlikne, men får bare trøste oss med at det var spillemessig framgang for hele laget, sa Eidsvågs målscorer etterpå.

Nytt kunstgress

Det gamle kunstgresset måtte skiftes ut etter å ha gjort nytten i tolv år, men det medførte at Vestnes Varfjell måtte «snu» kampen mot AK i andre serierunde – og dermed fikk tre tøffe bortekamper i seriestarten. 2-2 mot Eide, 2-3 mot AK og 2-5 mot KBK 2 (med spillere fra eliteseriestallen på laget) var likevel ikke så ille.

- Vi var ikke langt unna å ta alle poengene mot Eide og syntes vi hadde fortjent poeng også mot AK – der ledet vi både 1-0 og 2-1. Men vi slapp inn for lette mål, mener Varfjell-trener Alexander Connor.

Vegar Skare kom tilbake til Vestnes Varfjell i fjor sommer og Tommy Kanishi Andreassen på høsten, begge etter spill for Brattvåg. Karl Arne Stokkeland er også tilbake i vestneslaget, etter et opphold i Kristiansund FK. Det betyr mye for slagkraften og rutinen i årets lag – det er mange unggutter i troppen.

Eidsvåg bygger nytt

Slik er det også for Eidsvåg, som i flere sesonger har hatt god hjelp av flere moldebaserte spillere – blant disse tilflytta høyskolestudenter. Laget har av den grunn også hatt treningsøkter i Molde.

- Nå har disse spillerne gitt seg, nå er Eidsvåg-troppen mer lokalbasert igjen. Vi har seks lokale unggutter med og disse må naturligvis få litt tid på seg. Vi har heldigvis også erfarne seniorspillere å ta. I dag var også Christer Bakken med i sin første kamp for sesongen, og han blir med for fullt når han nå er ferdig på skolen i Ålesund, forteller spillende trener Arnt Erik Brakstad.

I fjor hadde Eidsvåg tre erfarne og målvakter i troppen, men verken Eystein Meese (USA), Alexander Aarø (skadet) eller Torstein Jelsa Larsen (Akerakademiet og Gossen IL) er med i år. Nå er det unggutten Henrik Hjemli Hol som vokter målet, på utlån fra Træff. Han klarte seg godt i fredagens kamp, tross tre baklengsmål.

Eidsvåg står nå bokført med fire strake tap i serieåpninga – 1-5 borte mot AK, 1-2 hjemme mot KBK 2 og 0-2 borte mot Tomrefjord før denne kampen. – Vi visste at det ville bli tøft i starten, men vi kommer til å bli bedre utover i sesongen, forsikrer Eidsvåg-treneren.

PS. For Vestnes Varfjell venter nå bortekamp mot nabo Tomrefjord 16. mai. – Den skal vi bare vinne, var budskapet fra kaptein Kanishi etter sesongens første seier.