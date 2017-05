Solemdal: – Jeg tenkte at dette går ikke mer

Solemdal fikk hele oppkjøringen til forrige sesong ødelagt av sykdom. Lenge var også jakten på hva som feilet Tingvoll-jenta resultatløs. En blodprøve avslørte til sjuende og sist at hun var rammet av sykdommen borreliose, som ofte er forbundet med flåttbitt.

Først ved juletider kunne Solemdal trene for fullt, og dermed ble det verken plass i VM-troppen eller spesielt mange verdenscupstarter på den erfarne skiskytteren sist vinter. Nå peker pilene igjen rett vei for 27-åringen.

– Jeg er frisk, og det føles veldig godt å komme i gang med treningen mot en ny sesong, sier Solemdal til NTB.

Tingvoll-jenta nyter vårsola på Sjusjøen, der skiskytterne har felles samling med langrennsløperne og kombinertløperne i regi av Olympiatoppen. Like rosenrød var ikke tilværelsen på senhøsten i fjor da Solemdal slet med en kropp som absolutt ikke lystret.

Fant styrke

27-åringen vedgår at hun på et tidspunkt trodde at karrieren som skiskytter var over.

– Ja, det var et tidspunkt der jeg tenkte at «dette går bare ikke. Jeg har så lyst, men nå vil jeg ikke dette lenger», sier hun.

– Når var det?

– Det var i fjor høst, før jeg fikk en diagnose, og da alt så mørkt ut. Det var kjipt, for jeg er veldig glad i livet og laget og gjengen. Jeg har noen drømmer jeg ikke har oppfylt helt ennå. Heldigvis fikk jeg troen tilbake ganske fort, smiler skiskytterveteranen.

– Hva har motgangen gjort med deg?

– Når du har motgang må du egentlig velge litt. Enten må du gi opp, eller så kan du bli enda sterkere. En henter jo fram styrke en kanskje ikke ville hentet fram ellers, sier Solemdal.

– Når du har hentet fram den styrken når det går dårlig, vet du at den er der. Da tenker jeg at jeg kan bruke den samme mentale styrken når det går bra også. Jeg føler jo jeg har blitt godt kjent med meg selv i denne prosessen.

Skal gi hundre prosent

Gode støttespillere bidro til at 27-åringen holdt motet oppe da det røynet på som verst. Etter at kroppen igjen begynte å spille på lag, har Solemdal jobbet hardt for å bygge den fysiske grunnmuren som forhåpentligvis skal gi en OL-opptur i Sør-Korea om snaue ni måneder.

Solemdal er samtidig klar på at det treningsmessig ikke er lurt å tøye strikken lenger enn kroppen tåler i tiden som kommer. Det handler om å ta det litt forsiktig.

– Men akkurat det ser jeg ikke som noen ulempe. Jeg tror jeg kan ha god framgang ved bare å trene «bra», smiler hun.

27-åringen innrømmer samtidig at sykdomsproblemene har satt spor.

– Jeg er kanskje hakket mer forsiktig enn før. Når du er syk og sliten veldig lenge får du en støkk, og jeg kjenner jeg får en hakket mer dårlig følelse i magen nå når jeg blir sliten. Jeg tør ikke å gå like langt ned i kjelleren som tidligere over lang tid, innrømmer hun.

Én ting har hun imidlertid lovet seg selv:

– Jeg skal gjøre OL-forberedelsene så godt jeg kan, men vet at det kan være at jeg ikke lykkes. Uansett hvordan det går, er jeg gira på at jeg etter sesongen skal kunne si at jeg har gitt hundre prosent. Ingenting skal være halvveis, sier Solemdal.

Kanskje gir det OL-suksess i Pyeongchang.