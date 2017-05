To finalescoringer for Valle Dahl

I finalen ble ungarerne et lite hakk for sterke, og tok en knepen tomålsseier. Til slutt sto det 29-27 på måltavla i favør Ungarn. Elnesvågen og MHK Elites Ragnhild Valle Dahl sto for to av de norske scoringene.

Ragnhild (19) sendte Norge til finale – Med Ragnhild som traff så godt på sine distanseskudd var vi klart best i dag.

Juniorlandslaget skal ha flere samlinger utover sommeren. Den neste er i slutten av juni, hvor kamper mot Japans seniorlandslag og Vipers Kristiansand venter. I juli skal de spille firenasjonersturnering i Sverige, før europamesterskapet venter i månedsskiftet juli-august.