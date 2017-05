Tøff motstand for Molde-damene

Moldedamene fikk hjemmekamp mot Trondheims-Ørn i 2. runde i cupen. Trondheimslaget har åpnet med en seier og en uavgjort i sesongstarten i årets serie og blir en tøff motstander for MFK-laget. Molde spiller i 2. divisjon og har startet med to seire mot Herd og Orkanger i de to første kampene. Trondheims-Ørn har fopr øvrig sitt 2. lag i samme divisjon som Molde-damene.

Her er 2. runde i cupen:

Grei - Urædd

Stabæk - Fart

Lier - Kolbotn

Nanset - Lyn

Snøgg - Røa

Amazon Grimstad - Klepp

Arna-Bjørnar - Fyllingsdalen

Åsane - Avaldsnes

Kaupanger - Sandviken

Fortuna Ålesund - LSK Kvinner

Molde - Trondheims-Ørn

KIL/Hemne - Byåsen

Innstrandens - Grand Bodø

Fløya - Vålerenga

Tromsdalen - Medkila

Bossekop - Tromsø

Kampene skal spilles innen 31. mai.