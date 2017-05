Molde 2 sløser med sjansene

Molde 2 tar imot Kolstad til 3. divisjonsoppgjør på Aker stadion mandag. Her er startelleveren:

Neydson Da Silva - Elias Edison Mordal, Ole Martin Rindarøy, Leo Skiri Østigård, Isak Ssali Ssewankambo - Hermann Bolsønes Svendsen, Adnan Dudic, Tobias Hammer Svendsen, Kristian Fredrik Aasen Strande - Eman Markovic, Erik Rotlid.

Benken: Jonatan Strand Byttingsvik, Emil Varhaugvik Breivik, Christian Dahl, Elias Julnes Arntsen, Henrik Frisvold Jenset, Tobias Hestad, Simen Bakkemyr Hagbø.

Vi følger kampen her:

10. minutt: Noen halvsjanser til begge lag i åpningsminuttene. Markovic nærmest for Molde. da Silva med en ok redning på langskudd.

15. minutt: Den tidligere Elnesvågen-spilleren Torbjørn Trøen starter som spiss for Kolstad. Han har også spilt for Averøykameratene og Nardo etter at han forlot Elnesvågen i 2014.

20. minutt: Fortsatt ingen store sjanser til noen av lagene. Molde spiller jevnt med Kolstad, som regnes som et sterkt 3. divisjonslag. De skuffet likevel med 3-4-tap hjemme mot Verdal sist.

25. minutt: Ole Martin Rindarøy tar turen opp fra venstreback, men Kolstad-keeperen plukker ned innlegget. Lagene kjemper fremdeles om å tilrive seg initiativet.

30. minutt: Molde-laget jakter sin tredje strake seier etter en god sesongåpning i 3. divisjon. Men både innsatsen og presisjonen må opp et hakk for å bryte ned dette Kolstad-laget.

32. minutt: Og der kommer det første helhjertede forsøket fra hjemmelaget. Erik Rotlid legger igjen til Hermann Bolsønes Svendsen, som fyrer av et godt langskudd i tverrliggeren og over.

35. minutt: Rindarøy får gult kort etter en småstygg takling.

37. minutt: Adnan Dudic setter et innlegg i stolpen, men MFK-vingen blir avblåst for offside etterpå.

40. minutt: Stor Molde-sjanse. Ssewankambo legger ut til Strande som skrur ballen vakkert. I tverrliggeren og ut.

41. minutt: Markovic spiller til Rindarøy som også skyter i tverrligger! Like etter bommer Markovic alene med keeper.

44. minutt: Strande får gult kort.

45 + 1 minutt: 0-0 til pause. MFK burde definitivt ledet kampen etter presset og sjansene det siste kvarteret av omgangen.

PAUSE

46. minutt: Ett Molde-bytte i pausen: Ut Ssewankambo. Inn Elias Arntsen.

50. minutt. Ny stor Molde-sjanse. Rindarøy skrur et godt frispark inn foran mål, men ingen av lagkameratene får foten på ballen før den forsvinner utover dødlinja.

53. minutt: Gult kort til Bolsønes Svendsen for å sparke bort ballen etter at dommeren har blåst.

55. minutt: 0-1. Kollektiv svikt defensivt i Molde-laget. Taper flere dueller utenfor og innenfor egen 16-meter og Morten Valø krangler inn ledermålet for Kolstad. Effektivt, men ufortjent.

59. minutt: Det er smått ubegripelig at hjemmelaget ikke har scoret mål i denne kampen. Tobias Svendsen spilles fri etter en glimrende kontring, men avslutninga fra kort hold reddes av keeper.

60. minutt: Sjansesløsinga på Aker stadion fortsetter. Rotlid dribler seg helt inn mot stolpen, men treffer ikke Markovic når han legger ballen ut i feltet.

63. minutt: Stolpen igjen! Perfekt stikker fra Svendsen og perfekt løp fra Markovic. Han gjør alt rett alene med keeper. Bortsett fra at ballen treffer en centimeter feil, snur i stolperota og triller langs målstreken.

65. minutt: Publikum klyper seg i armen nå. Rotlid spilles helt fri foran mål og er alene med keeper, men venter i stedet for å skyte og blir taklet i siste sekund.

68. minutt: Først roper Molde på straffespark. Så blir et hardt innlegg reddet på streken av Kolstad.

73. minutt: Dudic slår et flott frispark fra 17 meter, et par centimeter utenfor vinkelen. Kolstad pådrar seg sitt tredje gule kort i forkant.