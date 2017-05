Her klinker Molde-kapteinen inn seiersmålet ett sekund før slutt!

Molde HKs J16-lag imponerte med sjetteplass i sluttspillet i landsserien på Jessheim i helga. Det er en prestasjon langt over lagets egne forventninger.

Mot Storhamar søndag fikk laget en sikkelig opptur i sluttsekundene.

Årets mål

I videoen over kan du se Eline Sæter score det spektakulære seiersmålet mot Storhamar. De elleville scenene er filmet og kommentert av Elisabeth Sylte, mor til MHK-spiller Ingrid Helene Vikås fra partnerklubben Vestnes Varfjell. Fotografen kommenterer kampen sammen med en Storhamar-supporter.

Videoen viser de spennende sluttsekundene fra Molde utlignet til 17 – 17 på straffe ved Marte Hopen Hoel - gjennom Storhamars siste forsøk - fram til seiersmålet i siste sekund.

Fornøyde

- Det første målet vårt for sesongen var regionserien. Så satset vi mot Bringserien, og til slutt var målet å komme til sluttspillet. Vi er kjempefornøyd med denne sjetteplassen, sier lagkaptein Eline Sæter.

Hun scoret helgas mest spektakulære mål da hun satte inn 18-17 mot Storhamar. Avslutninga ble fyrt av fra langt hold, noen få sekunder før tida var ute.

- Vi tok et kjapt frikast og jeg fikk ballen. Først tenkte jeg å spille videre en medspiller, men det sto en Storhamar-spiller i veien. Siden det var uavgjort og vi uansett ville fått ekstraomganger, sendte jeg bare avgårde et skudd. Ballen gikk inn i lengste kryss. Det var årets treff for min del, sier Sæter.

– Utrolig god spillergruppe

Hun er full av lovord om samholdet og treningsviljen i troppen.

- Vi har en utrolig god spillergruppe. Alle trener godt og jobber hardt sammen. Vi har tatt med oss den gode følelsen fra de beste kampene våre gjennom hele sesongen. Vi vet med oss sjøl at vi kan være på nivå med de beste lagene i Norge, sier Sæter til Rbnett.

De 48 lagene som kvalifiserte seg til landsserien ble delt i fire avdelinger. De tre beste lagene i hver avdeling gikk videre til nasjonalt sluttspill slik at 12 lag var samlet på Jessheim i helga. Molde ble nummer tre i sin gruppe.

Lørdag vant MHK 24-21 mot Våg, som var avdelingsvinner. Mot Oppegård, som ble nummer to i sin innledende pulje, ble det tap 21-29. Oppegård vant for øvrig hele sluttspillet.

– Over all forventning

Søndag var det kamp om 5.-8. plass. Molde slo altså Storhamar 18-17 etter Eline Sæters fantastiske seiersmål, som til alt overmål var første gang MHK ledet kampen. I siste kamp mot Gneist ble det tap 24-30.

- Dette var over all forventning. Vi har fått stadig større utfordringer gjennom hele sesongen og jentene har løftet seg hele veien. Både regionserien og landsserien har vært fine utviklingsarenaer med mange gode motstandere. Kampen mot Våg og innspurten mot Storhamar var aldeles strålende, sier MHK-trener Jan Henrik Indbjør.

Moldes toppscorere i helga: Fride Heggdal Stølen 23, Ingrid Helene Vikås (Vestnes Varfjell) 18 og Oda Brunvoll Larsson 14.

PS: Oppegård-keeper Ane Westhagen Fladset er halvt moldenser. Hun er datteren til Per Olav Fladset, som er sønnen til Knut Fladset. Molde Håndballklubbs første landslagsspiller, Karen Fladset, er tanta til Per Olav.