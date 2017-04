– Glad saka er ute av verden

Striden rundt det nye rulleskianlegget på Skaret skisenter startet i desember i fjor, da det ble kjent at den asfalterte løypa ble kostende tre millioner enn det som var opprinnelig budsjettert.

Audun Nerland satt som leder i anleggskomiteen og i økonomikomiteen, men valgte å trekke seg fra sine verv i protest mot pengebruken. Han har vært svært kritisk til prosessen rundt rulleskianlegget, og fremmet sak til torsdagens årsmøte i Skaret skiforening der han mente styreleder Ragnar Valle burde vurdere sin stilling.

Trakk forslaget

– Jeg kom ikke så langt med forslaget mitt. Til slutt ble det til at jeg trakk forslaget. Så nå er jeg ferdig med saka, selv om jeg fortsatt ikke syns pengebruken og mangelen på rapportering henger på greip, forteller Nerland til Romsdals Budstikke.

– Er du skuffet over utfallet?

– Jeg syns bare det er trasig. Jeg har alltid vært opptatt av å få mest mulig ut av hver eneste krone på Skaret. Det var jo fordi jeg ikke kunne være med å forsvare pengebruken, at jeg valgte å trekke meg ut fra vervene der, sier Nerland som likevel syns det er godt å endelig få lagt saka bak seg.

– Ja, det er jo det og. Nå skal jeg prøve å ikke ha fokus på saka, men det kommer nok til å ta litt tid før jeg greier det. Men slik er realiteten, sier Nerland.

– Positiv opplevelse

Ragnar Valle er også glad for å få en slutt på saka. Han mener også det er positivt for Skaret skisenter som organisasjon.

– Årsmøtet ble en positiv opplevelse, med en positiv og framtidsrettet tone. Årsmelding, regnskap og budsjett ble enstemmig godkjent. Når det ble det, så er det et uttrykk for at saka er ute av verden. Det er jeg glad for. Det er veldig positivt for Skaret skisenter at vi nå har fokus på å utvikle Skaret på alle måter videre, forteller.

PS: Det ble også valgt nytt styre under torsdagens årsmøte: Ragnar Valle (leder), Bjørn Melbye (nestleder), Gunnar Gjeldvik (ny), Vegard Storvik (ny), Magnus Meisingseth, Martin Risnes, Sigmund Julshamn, Tore Melland, Bjørn Jæger, Anita Øyen Halås.