Her ser du Moldes kamp mot Volda

Molde møter 4. divisjonslaget Volda på bortebane klokka 18. Kampen kan du se i videovinduet øverst i artikkelen.

Molde er skyhøge favoritter, men Molde har gått på noen smeller i 1. runde tidligere. Arne Scheie holder tre av Moldes cup-exiter blant de ti største 1.runde-overraskelsene i cupens historie.

I Volda satser de på at Molde vil hvile de elleve spillerne som spilte tøff seriekamp borte mot Haugesund mandag, og det ønsket får de trolig innfridd. Det er liten grunn til å tro at Ole Gunnar vil sende den samme gjengen utpå bare to dager etter forrige seriekamp - og med ny seriekamp borte mot Sandefjord allerede søndag. Solskjær har imidlertid en så bred stall at han kan stille en ny ellever som skal være mer enn gode nok til å slå et 4. divisjonslag greit.

Kampen vises i samarbeid med NRK. Du kan også følge kampen på 1FM med Calle Indbjør bak mikrofonen. Han vil også ha stadige oppdateringer fra Træffs kamp mot Ranheim.