Nathalie og Ronja ordnet «romsdalsdobbel»

Vartdal: I det været så ut til å bedre seg og sola tittet fram var det en optimistisk feltmester fra Romsdal, Egil Magne Hammervold og en like forventningsfull NM-vinner fra 2011 i Bodø, Leif Gravem, som la ut på feltrunden i Vartdal på Søre Sunnmøre.

Da innskytingsholdet var unnagjort under fineforhold, kom haglbygene som tok i kroppen på den første serien som ble skutt i knestående.

– Det var ikke mulig å holde kroppen i ro og med 10x30 – stripa, var det mer eller mindre umulig å finne igjen blinken. Og bedre ble det ikke på langholdet på 365 meter like etterpå. Jeg hadde skive 14 og måtte telle meg inn fra høyre for å finne skiva på hvert eneste skudd. Selv da var jeg ikke sikkert på at jeg skjøt på riktig skive, forteller Egil Magne Hammervold.

Imponerende skyting

Utrolig nok skjøt både Egil Magne og Leif Gravem 30 treff. Da finalen tok til, var det fem skyttere med 30 treff innledningsvis. Anita Lystad fra Ørsta og Hovdebygda vant foran Gravem og Hammervold. Også Malmefjordens felthurtigekspert, Idar Moen, slo til med fullt hus på sin runde. I tillegg vant han felthurtigskytinga på 7,13. Da var det ikke rart han jublet etterpå.

Etter finalen endte Idar på femteplass, plassen foran Torleiv Sagstad fra Nesjestranda og Skaala. Vi tar også nevne at Sigmund Rørset fra Rakvåg imponerte i klasse to og ble andremann i klassen.

– I dag er jeg faktisk mest overrasket over at det gikk så raskt unna på felthurtig. Det hadde jeg ikke ventet ettersom jeg har ikke kommet skikkelig i gang med spesialtreningen riktig ennå. Men det ble en god dag for mitt vedkommende, sier en meget tilfreds Idar Moen.

Sørget for dobbel

Den aller beste innsatsen av romsdalingene fikk vi i eldre rekrutt, der de romsdalske jentene viste veg. Nathalie Haugen fra Rakvåg imponerte stort da hun med 30 treff innledningsvis, slo til med 12/11 i finalen og vant uten omskyting.

Både Martine Sve fra Stranda og Ronja Hammervold fra Eidsvåg og Eidsøra stoppet på 12/10 og måtte skyte om igjen. Den duellen vant Ronja som med sin store erfaring holdt hodet kaldt og endte på 12/11 på sitt andre forsøk.

I juniorfinalen imponerte Håkon Gammelsæter Tolaas fra Nesjestranda og Skaala nok en gang med en meget sterk andreplass. Håkon fikk anvist 12/8 i finale og var bare to innertreff bak Bjørnar Rasmussen Aurdal fra Sykkylven. Kun de to skytterne hadde fullt etter totalt 42 skudd!

Treffsikker 11-åring

Også i den aller yngste klassen er det grunn til å trekke fram vinneren, Nora Sæterøy Høybakk, som bare er 11 år. Nora skyter som sine foreldre for Langevåg, men Monica med fortid i Kleive skytterlag og Torbjørn fra Isfjorden og Åndalsnes, er romsdalinger så gode som noen.

I denne klassen fikk vi også en sterk tredjeplass ved Liv Marit Sætre fra Tresfjord som fikk 38/7 mot Noras oppsiktsvekkende 42/7. Det er verdt å merke seg at denne klassen skyter med finkaliber og har helt andre betingelser under skiftende værforhold enn de som skyter i de øvrige klassene.

Samlagslederen i Nordmør skyttersamlag, Ola Krogstad fra Eide og Naas, fortsetter å gå foran med et godt eksempel blant nordmør-skytterne. Krogstad vant V73 med glimrende 42/9 ett fattig innertreff foran Håkon T. Gravem fra Sunndal og ytterligere ett innertreff foran Arne Bjørn Gaupset fra Batnfjord på tredjeplass.