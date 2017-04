Nå kan du møte Molde-stjernene

«Hvordan er det på innsiden av Aker Stadion? Hvordan er treningsdagen til spillerne? Hvordan ser det ut i garderoben?» Slik frister Molde Fotballklubb supporterne sine på klubbens hjemmeside.Lørdag 22. april inviterer spillere, trenere og ansatte til ny åpen dag på Aker stadion.

Åpne dører i to timer

Opplegget varer fra klokka 14 til klokka 16. Publikum får hilse på både spillere og trenere og bli bedre kjent med stadion.

«Vi åpner dørene ved inngang 9, hvor man i restauranten får en lett servering, samt et løypekart med oversikten over de ulike postene der spillere og trenere er plassert rundt omkring på stadion. Her kan man finne frem til de ulike postene, slå av en prat, ta bilde og få autografer med spillere og trenere som er på de forskjellige stedene på stadion», skriver klubben på sine hjemmesider.

Gratis inngang

Arrangementet er gratis, men MFK ønsker en oversikt over hvor mange som kommer. Klubben ber derfor interesserte om å foreta en uformell påmelding på moldefk.no.

I fjor var rundt 2000 supportere innom da Eidur Gudjohnsen var Moldes største profil.