Håland scoret to ganger i løpet av seks tidlige kampminutter og sørget bokstavlig talt for en «kick-start» på 3. divisjonssesongen for Molde 2.

- Veldig lovende spiller, som har mange gode ferdigheter inne allerede og som er mer voksen i spillestilen enn alderen skulle tilsi, lød attesten fra MFK-trener Daniel Berg Hestad etter søndagens 3-0-seier over Strindheim på Aker stadion.

Håland sendte MFK-laget kontrollert i ledelsen etter sju minutters spill, alene med keeper Magnus Aspås etter et presist gjennomspill fra spissmakker Erik Rotlid. 2-0 kom etter 13 minutter, og denne gangen vippet rogalendingen ballen elegant forbi keeper i en «trangere» situasjon.

- Godt å få uttelling så tidlig og aller viktigst at laget fikk med seg tre poeng i seriestarten. Vi skulle nok ha scoret flere enn tre i dag, men skal være fornøyd med kampen, var Hålands egen kommentar etterpå. Han avsluttet kampen med å bli avblåst (feilaktig?) for offside – med påfølgende gulkort for å spille bort ballen - snaut halvveis i andre omgang.

God arena

Det 190 centimeter høye spisstalentet, sønn av den tidligere englandsproffen og landslagsspilleren Alf-Inge Håland, fyller ikke 17 år før i juli. Han debuterte for moderklubben Bryne i 1. divisjon i fjor, men laget rykket ned til 2. divisjon og unge Håland valgte Molde FK som neste etappe på fotballutdanninga.

- Jeg blir tatt godt vare på i MFK, på alle måter. Jeg har vært litt plaget av smerter i lysken, men nå kjennes det bra. Nå handler det om å holde seg skadefri, så kan jeg håpe på førstelagsspill etter hvert. Foreløpig er denne 3. divisjonsserien en god arena for meg og de andre ungguttene på laget.

Om drøyt tre uker handler det imidlertid om landslagsutfordringer for Håland. Sammen med lagkamerat Andreas Uran er han med i G17-troppen som skal være med i EM-sluttspillet i Kroatia (3. – 19. mai). 16 nasjoner er kvalifisert, og Norge deltar for første gang. England, Nederland og Ukraina blir Norges motstandere i gruppespillet.

15 målsjanser

Erik Rotlid scoret det tredje MFK-målet i søndagens kamp, fem minutter inn i andre omgang. Også han ble spilt fri med god avstand til nærmeste Strindheim-forsvarer og scoret sikkert – det kunne han nok også ha gjort ved noen andre anledninger. Som også flere av MFK-spillerne kunne ha gjort.

- Jeg noterte 15 målsjanser i løpet av kampen. Det er veldig mye, og det var det mest positive i dag. Jeg syntes vi var litt for uoppmerksomme og spilte for naivt i forsvar iblant, og det var et par mulige straffesituasjoner som kunne ha kostet oss. Men Strindheim valgte å stå høyt med forsvaret, og det var bra for oss. Vi burde hatt større uttelling, men dette var en grei start. Strindheim har nok også ambisjoner om å være med i toppen av divisjonen, tror Daniel Berg Hestad – som trener MFKs andrelag sammen med Thomas Mork.

- Etter flere slitsomme sesonger i 2. divisjon med ryggen mot veggen og mange tap, kan denne sesongen forhåpentlig gi ungguttene nyttig påfyll av seiersfølelse. 3. divisjonsserien kan være riktig arena i år.

Bortekamp mot Sverresborg venter for Molde 2 kommende fredag. For de fleste av MFK-guttene kommer det kamper i den nasjonale G19-serien mellom 3. divisjonskampene. Allerede tirsdag er det bortekamp mot Bodø/Glimt i G19. MFK har innledet den serien med 3-1-seier borte mot KBK og 0-5-tap hjemme mot Sandefjord.

Kampfakta:

Molde 2 – Strindheim 3-0 (2-0). 3. divisjon menn, avdeling 5. Aker stadion – 100 tilskuere. Målene: 1-0 Erling Braut Håland (7), 2-0 Håland (13), 3-0 Erik Rotlid (50). MFKs lag: Neydson da Silva - Elias Mordal, Kristian Strande, Leo S. Østigård, Simen B. Hagbø - Adnan Dudic, Hermann B. Svendsen (Christian Dahl fra 73.), Amidou Diop (Tobias Hestad fra 63.), Eman Markovic (Elias J. Arntsen fra 46.) – Erik Rotlid, Erling Braut Håland (Sivert Gussiås fra 63.). Gult kort: Erling Braut Håland, Molde 2.