Molde 2 med sterk seier i sesongens første kamp

7 minutter: Molde 2 opp i 1-0. Erling Braut Håland ble spilt gjennom av spissmakker Erik Rotlid og satte ballen kontrollert i nettet bak keeper Magnus Aspås hos gjestene.

MFK har vært klart førende i åpningsminuttene, men dette var den første åpne målsjansen.

13 minutter: 2-0 til Molde. Ny scoring av Erling Braut Håland, som tuppet ballen forbi keeper. MFK-spillerne er dyktige over hele banen, og Strindheim-forsvaret sliter med å demme opp når hjemmelaget angriper med mange spillere.

37 minutter: Fortsatt 2-0-ledelse til MFK etter en drøy halvtimes spill. Jevnere nå etter den sterke åpninga, men MFK har hatt god kontroll.. Amidou Diop med susende skudd i tverrliggeren, men den "scoringa" ville eventuelt blitt annullert for offside i trekket før.

Håland med en ny god sjanse like etterpå, men kom for tett på keeper. Strindheim fikk notert sin beste sjanse til nå - da Amund Vingelen fikk god tid og plass, men ballen gikk like utenfor.

45 minutter: Molde 2 går til pause med 2-0-ledelse. Det kunne ha vært mer, for hjemmelaget avsluttet omgangen med flere store målsjanser. Eman Markovic var sist på to av dem, og den siste ble avverget av en god keeperredning. Kaptein Leo Østigård var enda nærmere med en heading i stolpen minuttet etterpå.

50 minutter: Erik Rotlid økte til 3-0 for MFK, alene med keeper. To minutter etter at han brente omgangens første gode MFK-sjanse. Strindheim har imidlertid åpnet omgangen friskest, og hadde tre gode muligheter før MFK økte ledelsen.

67 minutter: Rotlid har brent ytterligere tre gode muligheter, og Håland trolig feilaktig avvinket for offside på "blank goal". MFK har byttet tre spillere så langt (av fem mulige). Elias J. Arntsen inn for Markovic etter pause, Sivert Gussiås og Tobias Hestad inn for Håland og Diop etter 63 minutter.

75 minutter: MFK styrer kampoen, med et kvarter igjen av ordinær spilletid. Men ledelsen burde ha vært langt større. Tobias Hestads skuddforsøk ble slått over mål til hjørnespark og kaptein Østigård headet i tverrliggeren på den muligheten. Christian Dahl har erstattet Hermann Bolsønes Svendsen (73. minutt).

Slutt: 3-0 ledelsen holdt seg kampen ut. Absolutt godkjent seriestart av MFKs andrelag. Seieren kunne og burde ha vært større.

FØR KAMPEN

Molde 2 serieåpner i den nye 3. divisjonsserien, med Strindheim som motstander på Aker stadion i dag – kampstart er klokka 14.00.

MFK stiller med følgende elleve fra avspark: Neydson da Silva, Elias Mordal, Kristian Strande, Leo S. Østigård, Simen B. Hagbø, Hermann B. Svendsen, Adnan Dudic, Eman Markovic, Amidou Diop, Erling Braut Håland, Erik Rotlid.

Disse to lagene var blant de sju som «rykket ned» fra fjorårets 2. divisjon, avdeling 2. Antall lag i 2. divisjon ble halvert etter 2016-sesongen, og nivået spisset både i 2, og 3. divisjon.

Hjemmeseier i fjor

Strindheim endte på 10. plass (30 poeng) og Molde 2 på 12. plass (25 poeng) i fjorårets 2. divisjon. Det ble hjemmeseier i begge oppgjørene mellom de to lagene, Strindheim vant 3-1 i Trondheim og Molde 2 vant 5-0 på Aker stadion. Elias Mordal scoret MFKs mål i bortekampen, mens Thomas Amang (2), Sander Svendsen, Tobias Svendsen og Agnaldo signerte MFK-scoringene på hjemmebane.

Træff åpner seriespillet med bortekamp mot Mosjøen mandag, andre påskedag (kl. 13). De andre kampene i 3. divisjon, avdeling 5, i åpningsrunden: Stjørdals-Blink – Mo, Verdal – Sverresborg, Orkla – Kolstad, Steinkjer – Tillerbyen og Junkeren – Rosenborg 2.

Saken vil bli oppdatert jevnlig med rapporter og høgdepunkter fra kampen.