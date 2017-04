Slik tror trenerne det går i 3.divisjon

I mars i år vedtok Norges fotballforbund en endring i seriestrukturen. I den nye spissede 3. divisjon ska Molde 2 og Træff møte lag fra Trøndelag og Nordland. Søndag 1. påskedag møter Molde 2 Strindheim til seriestart hjemme på eget gress. Mens Træff får sitt første møte med 2017-sesongen på bortebane i Mosjøen.

Satser høyt

- Træff har vel allerede reist?, humrer Molde 2-trener, Thomas Mork. Han ser ikke fram til de lange borteturene. - Det blir et par amerikareiser på oss, men det går helt sikkert bra, sier han.

Dagbladet har spådd utfallet av årets 3. divisjon, og tror Molde 2 havner på tredjeplass, mens Træff kaprer 6. plassen.

Mork synes det er vanskelig å si.

- Som klubb vil vi at laget skal nå så høyt som mulig. Vi skal prøve å kjempe i toppen, men det er mange faktorer som spiller inn. Vi kjenner ikke de andre lagene så godt. Men vi går inn for å vinne alle kampene, så får vi se hvordan det går. Vi setter målsettingen litt underveis, sier han.

Mork vet ikke helt hvordan sesongen blir, og forteller at andrelaget skifter mange spillere, basert på hva A-laget har kapasitet til å frigi. - Har A-laget et tett kampprogram, er det ikke mange spillere som har mulighet til å være med. Er de inne i en roligere periode, blir det flere spillere som holder kampformen vedlike hos oss. Det er klart vi er et sterkere lag med mange fra A-laget, sier han.

Men Mork er tydelig på at Molde 2 først og fremst er en utviklingsarena for unge, talentfulle spillere. - Å utvikle unge, lovende spillere er det viktigste for oss, sier han.

Tror det blir jevnt

Træff-trener Magnus Oltedal gleder seg til seriestart. - For oss er målsettingen å bli i divisjonen. Det betyr at vi ikke kan bli nummer 11, 12, 13 eller 14, og at vi må ta minst 35 poeng. Tippinga til Dagbladet skal vi ikke henge oss for mye opp i, men de skal gjerne få ha rett, altså. Jeg tror de har sett på et fåtall lag, tatt de beste i toppen, de de tror rykker ned i bunn, og så fylt inn i midta. Men MFK kommer nok på den plassen de har lyst til. De gjør litt som de vil, sier Oltedal.

Oltedal sier Træff har satt seg en realistisk målsetting. - Vi har fått oss en brukbar oversikt over de andre lagene i divisjonen, og jeg tror det kan bli en del jevne kamper. Det er nok et eller to lag som skiller seg ut i toppen, men det er ikke like tydelig i bunn. Vi skal bare gjøre så godt vi kan, sørge for at vi får nok poeng, og heller justere målsettingen om det første målet nås, sier han.