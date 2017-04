Toivio om minuttene som ødela for Molde: – Det er utilgivelig

Rosenborg – Molde 2-1: Det var en svært skuffet Joona Toivio som møtte pressen etter kampslutt i Trondheim. Som forsvarsspiller var de to baklengsmålene svært tunge å svelge for finnen.

– Jeg vil ikke fokusere noe på at jeg er tilbake på laget i dag. Resultatet er alt som betyr noe, og det verste jeg vet er å tape, så jeg er ganske langt nede nå. Vi taper kampen det første kvarteret, og det er utilgivelig. Det er spesielt surt når det skjer med juniorfeil bakover i banen. Jeg kan love at vi ikke vil starte en kamp igjen på denne måten, noen gang, sier en svært skuffet og ordknapp Joona Toivio til Rbnett etter kampen.

Midtstopperen forklarer at kampene mot Rosenborg er sesongens høydepunkt og at det er i disse kampene hvor laget virkelig skal vise hva de er gode for. Derfor er resultatet i kveld ekstra tungt å ta med seg etter en ellers god sesongstart, sier han.

– Dette er den største kampen i Norge, utenom cupfinalen, for enhver spiller. Det er alltid masse folk, stor stemning og mange av supporterne våre har tatt turen opp hit for å støtte oss. Det er disse kampene man lever for som fotballspiller. Da er det veldig synd at vi ikke kan gi noe tilbake til supporterne, forklarer han.

Etter det andre målet samlet MFK-spillerne seg i en sirkel midt på banen for å komme seg til hektene igjen etter den fryktelige starten på kampen. Hva som ble sagt vil han ikke gå inn på, men alle de elleve spillerne ute på banen trengte en kraftig vekker.

– Vi ble enige om å bare restarte, og jeg synes vi kom oss og ble mye bedre etter det. Vi kom oss inn igjen i kampen, og spilte sammen som et lag. Men dessverre holdt det ikke til noe resultat i dag, sier Toivio etter kampslutt.

Selv om finnen ser helsvart på resultatet i kveld, føler han også at laget har vist innledningsvis i sesongen at de kan hamle opp med Rosenborg og også vinne på dårlige dager, som mot Lillestrøm på onsdag.

– Vi viser at vi er fullt på høyde utover i kampen, om ikke enda bedre enn Rosenborg. Vi selv vet jo det. Vi i gruppa vet hva vi er gode for, men som tidligere nevnt; man kan ikke starte kamper på den måten vi gjorde i dag om vi skal hevde oss i toppen, avslutter han.