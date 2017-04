Solskjær: - Vi hadde fortjent poeng

Rosenborg – Molde 2-1. TRONDHEIM (Rbnett): Etter to scoringer i mot på to minutter helt innledningsvis i kampen visste både spillerne og manageren at dette ville bli tøft. Et lite håp ble så tent av Stian Rode Gregersens redusering etter 21. minutter. I andre omgang presset Molde-laget på, og var fryktelig nære utligning, men poengene ble igjen på Lerkendal.

– Vi leverer en god andre omgang, og fikk gode svar fra spillerne etter den tøffe perioden med to baklengs på to minutter i den første omgangen. Vi viser at vi kan reise oss og tør å angripe, også her på Lerkendal. Banen gjorde at vi spilte litt mer dirkete utover i kampen, hvor vi vant andre-baller og sto bra etter i presset. Vi viser at i klarer å hamle opp mot dette Rosenborg-laget, sier Solskjær til Rbnett like etter kampslutt.

Den gode andreomgangen er noe laget må ta med seg videre, påpeker manageren.

– Vi var mer påskrudde, og turte å trøkke skikkelig til. Det manglet vi i deler av den første. Utover i omgangen kan det også se ut som om Rosenborg er litt fornøyd med det de har gjort tidligere i kampen, mens vi viser at vi har mer inne. Samholdet, troa på det vi holder på med og at laget ikke gir opp er med på å gi meg stor tro på resten av sesongen og det vi har i vente. Vi viser samme pågangsmotet på slutten som vi gjorde mot Lillestrøm i midtuka, men i dag får vi ikke betalt for det, dessverre, sier han.

Oppgaven med å hente tre poeng fra Lerkendal ble tilnærmet umulig fra det syvende til det niende spilte minuttet i kampens første omgang. Milan Jevtovic og Fredrik Midtsjø satte inn henholdsvis 1-0 og 2-0 på to minutter.

– Vi blir litt for naiv i åpningen av kampen. Vi la ballen til rette for dem sånn at de kunne ta et kjapt frispark i forkant av det første målet, så er Joona(Toivio) uheldig i situasjonen like etter. Da blir det vanskelig, og det er noe vi ikke kommer ustraffet fra mot et lag som RBK. Det andre målet sideforsyver vi alt for mye. Alt fokus blir på det som skjer hvor ballen er, ute på venstresiden. Da får Jevtovic både tid og rom motsatt. Det var dårlig forsvarsspill, rett og slett, sier forklarer manageren.

Fredrik Brustad var fryktelig nære å sette inn 2-2 da han satte ballen i stolpen etter Eirik Hestads lekre forarbeid etter 58. minutter. Med marginer i mot kom aldri utligningen Solskjær mente laget hans fortjente.

– Vi viser at vi kan være på høyde, om ikke bedre enn dem. Både Fredriks(Brustad) store sjanse og Björn(Bergmann Sigurdarson) hadde flere gode muligheter. Jeg synes vi hadde fortjent poeng her, sånn som kampen ble. Vi viser at vi ikke er milevis unna, bare et par centimeter, konstaterer Solskjær.