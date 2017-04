Pedersen brant straffe i Godset-uavgjort

Den tidligere Brann-spissen gikk selvsikkert fram til straffemerket i det 59. minutt etter at Godsets eneste målscorer, Marco Tagbajumi, ble taklet av keeper Andreas Lie.

Aalesund-keeperen gjorde imidlertid opp for seg da han i full strekk fikk slått det harde straffesparket fra Pedersen ut til corner.

Mustafa «Mos» Abdellaoue scoret kampens første mål på Marienlyst.

Med ingen flere scoringer før full tid endte det med poengdeling i Drammen.

Første poeng

Strømsgodset har én seier, et uavgjort og et tap i sesonginnledningen, mens Aalesund tok sitt første poeng søndag etter to strake tap.

Hjemmelaget fikk kampens første målsjanse da Bassel Jradi spilte fri Henning Hauger i motstanderens 16-meter. Haugen slo skrått inn foran mål, men ingen lagkamerater luktet lunta og var først på innlegget.

I stedet kontret Aalesund, og danske Mikkel Kirkeskov fant Mos med et presist innlegg. Spissen hadde løpt seg fri fra Marius Høibråten, og fra kort hold satte han ballen sikkert i mål til 1–0.

Aalesund fortsatte i samme spor og fem minutter senere sang det i metallet. Fyrtårnet Lars Veldwijk er best på hodet, men har krutt i støvlene også. Sørafrikaneren banket til fra 16 meter, men dessverre for leiesoldaten gikk ballen i tverrliggeren og ut.

Forbannet Pedersen

Mos fikk en gratissjanse alene med Godsets keeper to minutter senere, men chippen ble for svak.

Etter at Strømsgodset strammet opp slurvingen, dukket Tagbajumi opp og sørget for balanse i regnskapet. Lars Vilsvik serverte spissen som kom seg først i duellen med bortelagets stoppere før han utlignet.

Tagbajumi var nære å score sitt andre like etter, men skuddet fra 18 meter strøk oversiden av Lies tverrligger.

Pedersen var forbannet på seg selv da han gikk av banen til fordel for Tommy Høiland noen minutter etter straffemissen, men mens spissen roet seg ned i garderoben klarte heller ingen av de andre spillerne å sette ballen i mål.

Til tross for store sjanser til begge lag i sluttminuttene, endte det med ett poeng til hvert av lagene.