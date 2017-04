Molde-supporterne inntok Trondheim før storkampen

TRONDHEIM (Rbnett): Café3B midt i Trondheim sentrum er stedet hvor de tilreisende supporterne lader opp i timene før kveldens kamp på Lerkendal. Stemningen er stigende og de aller fleste tror Molde vil bite godt fra seg i kveld.

Tror på seier

- 3-1. Det er mitt tips. Jeg tror islendingene på topp vil bli nøkkelen, sier Tor Inge Sande, som sammen med 40-50 andre i Tornekrattet tok turen opp til Trondheim fredag kveld.

- Vi tok turen oppover i går kveld, så vi er godt i gang med oppladningen allerede. Vi blir her i sentrum fram til en time før avspark, før turen går videre opp til stadion, sier han til Rbnett rundt fire timer før kampstart.

Reidar Sandblåst, en annen patriotisk moldenser som har tatt turen, er litt mer moderat i forhåpningene om å ta tre poeng på Lerkendal.

- Det er to gode lag som møtes i kveld. Lagene vil ta og føle på hverandre, uten å ville ta alt for stor risiko, tror jeg. Molde har et ungt og sultent lag, som tørr å tro på egne ferdigheter. Jeg håper bare ungguttene klarer å vise det i dag. Om vi klarer å spille litt mer direkte enn vi har gjort i de to første kampene, så jeg håper vi klarer å ta Rosenborg på det. Men realistisk sett vil jeg være fornøyd med ett poeng, sier han.

- Skal være "trøkk"

Møtene mellom Molde og Rosenborg har en forhistorie med mye temperatur, både på og utenfor banen. De tilreisende fra Molde sier de kommer i fred, og at de har opplevd lite ubehagelig i Trondheim tidligere.

- På stadion er det selvfølgelig alltid ”trøkk”, men sånn skal det være. Det er viktig at vi tar vare på de få rivaliseringene vi har i norsk fotball.

Per dags dato er det vel bare kampene mellom Molde og Rosenborg, og møtene mellom Lillestrøm og Vålerenga som kan kategoriseres på den måten. Samtidig vil det alltid være enkelte supportere som går over grensa, men stort sett er det gemyttlig, forklarer han.

Og selv om optimismen rår, vil ikke et eventuelt tap legge nevneverdig demper på stemningen utover kvelden og resten av helga.

- Vi er på tur, og skal ha det bra sammen, uansett resultat. Borteturene er alltid noe eget, så om det ikke skulle gå veien, kan vi ikke grave oss ned fordi. Men bussturen ned til Molde vil selvfølgelig bli lettere med tre poeng i bagasjen, det er klart, sier Sandblåst.

Hver sin favoritt

Litt lenger ned i gata møter vi på et par med hver sin drakt, noe som er et uvant syn før disse møtene. Edmund Kristiansen fra Tomrefjorden, nå bosatt på Kyrksæterøra i blå-hvitt og May Bjørkaas fra Trøndelag i svart-hvitt.

- Dette er vel et sjeldent syn ja, det er vi klar over. Men det er viktig å huske hvor man kommer fra. Jeg tror på uavgjort i dag. Rosenborg er sterke, sier tomrefjordingen.

- Rosenborg vil valse over Molde i dag, 3-0. Udiskutabelt, kontres det fra Bjørkaas.